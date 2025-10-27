大人が頼れる「楽ちんボトムス」→【ワークマン】に1,500円で売ってた、、！

楽に穿けるのにおしゃれに見えるボトムスがあれば、大人コーデで活躍させたい！ コスパも重視するなら【ワークマン】をチェックしてみて。今回紹介するスカートとカーゴパンツは、ストレッチ性があって動きやすいうえ、ほかにも嬉しい機能性を備えているのが魅力。さらに手に取りやすい価格だから、見逃したらもったいないかも。

大人がヘビロテしたい優秀ボトムス

【ワークマン】「レディースシーンレスライトスカート」\1,500（税込）

動きやすいストレッチ素材を使用したスカート。すっきり見えるシルエットながら、ウエストゴムで楽ちん。撥水加工が施されているので雨の日の通勤や、水濡れが心配なレジャーシーンでも活躍しそうです。カラーはブルーグレー・ライトグレー・ブラックの3色展開で、大人女性にぴったりな上品さ。

ハードなアウトドアシーンでも活躍が期待できるパンツ

【ワークマン】「ワンダーストレッチレディースカーゴパンツ」\1,500（税込）

機能性とトレンド感を兼ね備えたカーゴパンツが、ワークマンならではの価格で登場。ストレッチ性・UVカット機能・耐久性のある生地を使用しており、ハードなアウトドアシーンでも活躍に期待できそう。公式ECサイトでは「ソフトな生地感で穿き心地良好」と紹介されており、デイリー使いもしやすいはず。ポケットは10個あり。

Writer：licca.M