Âç¸ç¡¡µÈËÜ¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡Ö¥ß¡¼¥Ï¡¼½÷¼Ò°÷¡×¤¬ÃËÁ°¤À¤±¤ËÍ¥¤·¤¯ÉÔËþ¤â¡Ö¸å¡¹µ¤¤Å¤¯¤ó¤ä¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡ÖµÈËÜ¶½¶È¡×¤Î¼Ò°÷¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉÔËþ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò¹Í¤¨¤è¤¦SP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ÂÎÏ¤¢¤ë¤Î¤Ë²Ú¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¥«¥²¥ä¥Þ¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¡¢¤¤¤Ì¤Î3ÁÈ¤¬¥¬¥ÁÁêÃÌ¤·¤¿¡£¥«¥²¥ä¥Þ¤Î2¿Í¤¬¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤ËÂÎ½Å100¥¥íÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¿Íµ¤¤¬½Ð¤º¡¢·à¾ì¤Ç¤Î°·¤¤¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÔ¶ø¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂç¸ç¤Ï¡ÖµÈËÜ¤Î¼ã¼ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤ÀµÈËÜ¤Î²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤¬µÈËÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤«¤·¤¿¤é¼¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤·¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é²¿¿Í¶â²Ô¤°¤Î?¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ä¤«¤é°·¤¤°¤¤¤ä¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥«¥²¥ä¥Þ¤Î2¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ë¥ß¡¼¥Ï¡¼½÷¼Ò°÷¤òÆþ¤ì¤ë¤ä¤í?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤³¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ö´°Á´¤ËÃËÁ°¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤À¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÈËÜ½êÂ°¤Î¥«¥²¥ä¥Þ¤È¤¤¤Ì¤Î4¿Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤½¤¦!!¡×¡ÖËÜÅö¤Ë!¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤!¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ!¡×¤È´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤Û¤É¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¥ª¥â¥í¤Ê¤¤¤Î¤ËÃËÁ°¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤«¡¢ÃËÁ°¤Ê¤ä¤Ä¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤³¤Î¼Ò°÷¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥ï¥·¤é¡ÊÀéÄ»¡Ë¤È¤«¾Ð¤¤ÈÓ¤Ë¤Ï²¿¤Î¡Ä¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤»¤ó¤è¤¦¤Ê¡£¤³¤ÎµÈËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤±¤É¡¢¸å¡¹µ¤¤Å¤¯¤ó¤ä¤±¤É¡Ä¤½¤ì¤¬À¤´Ö¤ÎÀ¼¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤¬ÍîÃÀ¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖµÈËÜ¤ÏÁá¤á¤Ë¸½¼Â¸«¤Æ¡È¤Ï¤¤¡¢¤ªÁ°¤é¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÈ±¤ÎÌÓ¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤ê¤âÁá¤á¤Ë¥Í¥¿ºî¤ì¡É¤È¡×¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£