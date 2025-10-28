人の生活圏で、住民がクマに襲われる被害が深刻化している。

人命を守るための体制整備を急がねばならない。

秋田県東成瀬村の住宅地で２４日、男女４人がクマに次々と襲われ、１人が死亡し、３人が重傷を負った。これで今年度の死者数は１０人となり、過去最悪だった２０２３年度の６人をすでに上回っている。

クマに襲われる被害は秋田県のほか、北海道や岩手県、山形県などでも確認され、被害者は４〜９月だけで１００人を超える。

深刻なのは、被害の多くが市街地で起きていることだ。これまで人とクマの生活圏を隔ててきた里山が人口減で荒廃しているうえ、今年は山中のドングリなどの実りが悪く、エサを求めて市街地に下りてきたとみられる。

人を恐れない「アーバンベア」が増えているという。市役所や駅の周辺に現れたり、民家に入り込んで何日も居座ったりする。人を背後から襲ったケースは、獲物と認識していた可能性もある。

従来の方法では、対処しきれない状況である。秋田県の鈴木健太知事は、防衛省に自衛隊派遣の検討を求める考えを示した。自衛隊が出動したとしても、何ができるか不明確な部分はあるが、現場の危機感は理解できる。

国は２４年、北海道のヒグマと本州のツキノワグマについて、計画的に捕獲して個体数を管理する「指定管理鳥獣」に追加した。

９月には、原則禁止だったハンターによる市街地での発砲を市町村長の判断で認める「緊急銃猟」も始まった。市街地での発砲には慎重さが求められるとはいえ、人命を守るためにやむを得ない場合は、適切に対処してほしい。

クマの専門知識を持つ職員や熟練したハンターが不足している市町村は多い。国や都道府県は、緊急銃猟やクマの被害対策に必要な人員の確保などについて、支援を強化する必要がある。

クマの出没情報を迅速に住民に届けることが重要だ。ホームページを通じて出没地点を公表し、注意を促している自治体も多い。

住民もこうした情報をこまめに確認してもらいたい。それでもクマと遭遇した時は、静かに後退するなどして距離を取り、身を隠すことが大切だ。万一襲われた時は腹ばいになり、頭や顔を守る姿勢を取ることが有効だという。

冬眠前のクマは、多くのエサを食べる必要がある。出没は１２月頃まで続くとみられる。警戒を怠らないようにしたい。