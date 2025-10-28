高市首相が掲げる経済政策への期待などから、日経平均株価は初めて５万円を突破した。

政府はスピード感を持って、国力と成長力を高める経済対策を進めてもらいたい。

高市首相は、「責任ある積極財政」を唱え、官民の連携による投資で、強い経済を実現することを目指している。物価高対応を柱に策定を指示した総合経済対策は、成否を握る試金石となろう。

その具体化の第一歩となるのが今年度の補正予算案の編成だ。

補正予算案というと、一般に通年の予算案では認められなかった案件を漫然と盛り込むことに終始し、規模が膨らみがちだった。

日本経済は、国際的な存在感が低下し、反転攻勢を図らねばならない局面だ。これまでのように惰性で規模ばかりを追う余裕はない。国力の強化に資する案件を選び、予算案に盛り込むべきだ。

首相は、人工知能（ＡＩ）や半導体、航空・宇宙など国力に直結する戦略分野で供給網を強化する「危機管理投資」を推進する考えだ。民間と意思疎通を図りながら有望な事業を探したい。

経済安全保障の観点から対中国を念頭に、日米で半導体などの供給網を再構築する重要性は高い。関税合意で約束した５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資を早期に展開していくことが大切だ。

成長の実現には、自国の安全を守る観点も重要になる。

政府は、安全保障関連費を２７年度に国内総生産（ＧＤＰ）比で２％へと引き上げることを目標としている。これに対して首相は、日米同盟の重要性などを踏まえ、補正予算案に関連費を追加し、２５年度中に目標を達成する方針だ。

政府は防衛費の増額分を賄うため所得増税を決めたが、その実施の先送りを続けている。安定財源の確保策は重い課題だ。

焦点である物価高対策は必要な層に絞り、バラマキは慎まねばならない。自民党が参院選で公約した現金給付は見送った。効果が乏しいと判断したのだろう。

財政規律に配慮することも不可欠だ。安易な国債の増発で財政の信認が揺らげば、円安がさらに進み国力を低下させかねない。

与野党はガソリン税の暫定税率廃止ですでに合意している。軽油引取税の暫定税率の廃止も検討課題で、合わせれば国・地方の税収は１・５兆円減ることになる。

財源としては、企業の法人税を一定の条件で減税する租税特別措置の見直しなどが候補だという。議論を詰めてほしい。