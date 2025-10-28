先生から本のオススメ、中高生で減少…高校生で「まったくない」４３％

教員から本を薦められることのない子どもの割合は、小学生２５％、中学生３９％、高校生４３％で、年齢が上がるほど本を紹介される機会が減ることが、全国学校図書館協議会による２０２５年の学校読書調査でわかった。

専門家は「活字離れを防ぐには、学校での日常的な取り組みが大切だ」と指摘している。

調査は今年６月に実施し、全国１４３校の小学４年生〜高校３年生計１万２０３２人が回答した。

今回と同様の質問をした１９年の調査結果と比べると、本を薦められることのない小学生は５ポイント減ったが、中学生は５ポイント増、高校生は３ポイント増だった。

中高生で割合が高い理由は、小学校と違って教科ごとに教員が変わり、国語以外の授業では本を薦められる機会が少ないためとみられる。

大正大の稲井達也教授（国語科教育学）は「教員が多忙で、本を読む時間も、生徒に薦める本を調べる余裕もなくなっている可能性がある」と指摘。その上で、「読書の楽しさを知れば、子どもは自然に本を手に取る。全教科で授業に関連する本を紹介するなど、日頃から本と出会うきっかけを作ってほしい」と語る。

今月２５日から「秋の読書推進月間」が始まっており、子どもらに本の魅力を伝えようと、各地でトークショーなどが行われている。