自民党と日本維新の会は、連立政権による政策遂行を円滑化するため、「与党実務者協議体」を設置する方針を固めた。

両党が連立政権合意書に明記した政策の進展状況を管理する。維新は政府提出法案や予算案の事前審査に参加し、与党として政策決定に関与する。

複数の関係者が明らかにした。維新は閣僚を出さずに政権を支える「閣外協力」としており、両党が合意事項の実現に向けて緊密に意思疎通を図る狙いがある。

連立合意書では、社会保障や憲法改正、統治機構改革といった１２分野で具体的に実現する政策や実現時期を定めており、実務者協議体はこれらの履行状況を管理する。両党の幹事長代理や政調副会長らがメンバーとなる方向で、１１月上旬にも初会合を行う。

合意書では、企業・団体献金のあり方や選挙制度改革など５項目で個別に協議体を設置することも定めていて、実務者協議体はこれらを統括する位置付けとなる見通しだ。

維新は自民と同様、政府提出法案などを閣議決定前に部会や役員会などで審査し、政府の政策決定に関わる。予算案などの重要案件では、両党の政策責任者による協議の枠組みも設ける方針だ。