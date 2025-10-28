G1菊花賞の表彰式に登場

中央競馬のG1菊花賞が26日、京都競馬場の芝3000メートルで行われ、単勝1番人気のエネルジコ（牡3）が後方から差し切り勝ちを収めた。この表彰式に登場した人気俳優が、ネット上のファンから注目を浴びている。

濃紺の三つ揃えのスーツというトラッドなスタイルで競馬場に姿を見せたのは、人気俳優の要潤だ。自身のインスタグラムに「菊花賞プレゼンターさせていただきました」というコメントとともに「カナメジュン」と馬名が入ったゼッケンをプレゼントされた姿や、スタンド上層階からコースを見下ろす姿などの写真を投稿した。

これにはファンから「かっこよすぎでしょ。仕事で行けなくてむちゃくちゃ残念でした。ひと目お目にかかりたかったです」「2枚目のお写真がステキすぎます……馬さんとのショットも見たい！」「かっこよー」「爽やか」と賛辞が並んだ。

パドックでのトークショーや、エネルジコの鞍上ルメール騎手と握手する姿にもネット上のファンが喝采。185センチの長身は、163センチのルメールより頭一つ高く「要潤さんも背が高いからそりゃ『みんな大きい！』ってなるよね」「要潤がデカいからルメがちっちゃく見える…」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）