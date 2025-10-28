巨人にドラフト１位指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）が２７日、「長野久義ロード」を歩むことを誓った。２８日から社会人野球の日本選手権（京セラＤ）が開幕。前日会見に出席した左腕は「しっかり抑えて『こういう選手が入ってくるんだぞ』っていうのを見てもらえるように」と決意を示した。巨人では、長野が同大会での活躍を経てプロ１年目に新人王を獲得。今季限りで引退したレジェンドのように、即戦力として弾みをつけてプロの舞台に飛び込む。

竹丸はりりしい表情で真っすぐに前を向き、決意表明した。２８日に開幕する社会人・日本選手権の注目選手として会見に出席。鷺宮製作所の顔として壇上に上がった。最速１５２キロの直球にチェンジアップが武器のサウスポーは、巨人からドラフト１位指名を受けて迎える集大成の大会に向け、「会社に恩返しをして、しっかり優勝して良い形でプロに入っていけるように頑張りたい」と燃える思いを口にした。

大先輩・長野のように、同大会での活躍を弾みにプロの世界に飛び込む。「優勝旗をチームに残したい」と、まずは鷺宮製作所に置き土産を残す。プロでの目標は「１０年間、活躍すること」。その理想を、同じ足跡をたどりながら体現したのが、惜しまれつつ今季限りで現役を引退した長野だ。

日大、ホンダを経て、０９年ドラフト１位で巨人に指名された。社会人ラストイヤーは都市対抗で首位打者を獲得してチームを優勝に導き、ドラフト後の日本選手権では打率３割８分１厘で打撃賞に輝き準優勝に貢献。勢いのまま、１年目に新人王を射止めた。「入団してから安定してレギュラーとして活躍されたイメージはあります」と印象を語った長野を見本に、会社に貢献した後、１年目から巨人の顔として活躍するイメージを膨らませた。

各球種のクオリティーや制球力にも定評がある即戦力。先発候補に位置づける阿部監督の期待に呼応するように、「まずはローテーションに入るのが目標ですね」と掲げた。１年目からプロに順応して結果を出した長野同様、新人王の期待もかかり、「もちろん取れる分には取りたい」と意欲を見せた。

日本選手権初戦は２８日の東海理化戦。鷺宮製作所では「試合をつくる力が一番伸びました」と明かし、「調子にかかわらず試合をつくれること（が長所）なので、今大会もそれを継続してやっていきたい」と強調した。全国のＧ党からも注目される大会に向け、「しっかりまずは抑えて『こういう選手が入ってくるんだぞ』っていうのを見てもらえるように頑張りたい」と表情を引き締めた竹丸。社会人最後の大会で改めて実力を示し、来季は新人王争いに加わる。（水上 智恵）

◆長野久義の社会人最終年とプロ１年目 ホンダ最終年の０９年都市対抗では５試合で１９打数１１安打、３打点、１本塁打。打率５割７分９厘で首位打者に輝き、１３年ぶり２度目の日本一に貢献した。秋の日本選手権では５試合連続安打で準優勝し、打撃賞を受賞。年間ベストナインなど社会人５冠で有終を飾った。巨人１年目の１０年は開幕１軍入り。開幕スタメンこそ逃したが、高橋、亀井らと争いながら出場機会を得て１２８試合で打率２割８分８厘、１９本塁打、５２打点、１２盗塁。新人王に輝いた。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２３歳。崇徳では２年秋に初めてベンチ入り。３年夏は背番号１０。城西大では２年春に２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）。鷺宮製作所では今年３月のＪＡＢＡ東京大会で初優勝に貢献。１７９センチ、７５キロ。左投左打。