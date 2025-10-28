¡Úºå¿À¡ÛÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³ÀïÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤¬ÆÈÀê·ãÇò¡¡¡ÖÂçÃ«»Â¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Éõ¤¸ÀÀ¤¦
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤ÆÂè£³Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±¾¡£±ÇÔ¤ÎÎ¾·³¤Ï£²£·Æü¡¢Ê¡²¬¤«¤é°ÜÆ°¤·¤ÆÆ±µå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Í½¹ðÀèÈ¯¤Ï¡¢ºå¿À¤¬ºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê£²£¹¡Ë¡£ºÍÌÚ¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¥¿¥«ÂÇÀþÉõ¤¸¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡ÈÂçÃ«»Â¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ËÆÈÀê·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡·èÀïÁ°Æü¤Îºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤Ï²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ëÅêµå¤ò¡£·ë²Ì¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¡¡º£µ¨¤Ï£±£²¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£µ¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¸«ÀÚ¤é¤ì¤Æ¶ìÇº¡£Ä¾µå¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢É½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊµîÇ¯¤È¡ËÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£ÀºÅÙ¤â°¤¤¡£ÊÑ²½µå¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸å¤í¤Ë£²£°¥»¥ó¥Á¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤¿Åê¤²¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¥º¥ì¤¿Ê¬¤À¤±Á°¤ÇÍî¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ÚÆùÎÌ¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥º¥ì¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë°²½¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢°®¤ê¤â½¤Àµ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î£²½µ´Ö¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆÍ´Ó¹©»ö¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶³Ð¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤Î£²ÀïÌÜ¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç£²»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¹¥Å¾¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡££³·î¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤òÍîº¹¤ÎÂç¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£À¤³¦¤â¶Ã¤«¤»¤¿¡ÈÂçÃ«»Â¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥¿¥«ÂÇÀþ¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÊÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ë