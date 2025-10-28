◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは、２８日（日本時間２９日）の本拠地でのワールドシリーズ第４戦で球団ＯＢのオーレル・ハーシュハイザー氏（６７）が始球式を務めると発表した。

ハーシュハイザー氏は１９８３年にドジャースでメジャーデビュー。８８年に自己最多の２３勝で最多勝に輝き、サイ・ヤング賞も受賞した。その後はインディアンス（現ガーディアンス）、ジャイアンツ、メッツなどでプレーし、００年にドジャースに復帰したが、メジャーでの登板は同年が最後となった。

メジャー通算５１０試合の登板で２０４勝１５０敗、防御率３・４８。ドジャースでの１３年間では３５３試合で１３５勝１０７敗、防御率３・１２だった。１９８８年のポストシーズンではナ・リーグ優勝決定シリーズ第７戦、ワールドシリーズ第２戦、同第５戦と３試合連続で完投勝利。エースとしてチームを同年のワールドシリーズ制覇に導いた。

ポストシーズンで２登板連続で完投勝利した投手はドジャースでは長らく出ていなかったが、山本由伸投手（２７）がナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦、ワールドシリーズ第２戦で完投し、３７年ぶりに並んだ。この日の第３戦では野茂英雄氏が始球式を務める。