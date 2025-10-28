◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

米大リーグでは、ポストシーズンに進出すると各チームが球場内の売店で、期間限定メニューを出すのも、文化のひとつだ。しかも、その特別アイテムは地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズと勝ち上がっていくたびに、どんどん豪華になっていくのも面白い。

ドジャースの本拠地・ドジャースタジアム（ロサンゼルス）の売店でも、毎シリーズごとに特別メニューが出るが、ワールドシリーズでは、頂上決戦ということでメニューも一層、豪華となった。

売店とは思えないレベルの本格的なステーキのセット「トマホーク・プラター」やロサンゼルスで大人気のナチョスにロブスターやステーキを乗せてアジア風にアレンジした「サーフ＆ターフナチョス」などが登場した。

なかでも、ドジャーブルー色のタコスの皮で豚肉の煮込みや酢漬けの玉ねぎなどの具を包む「コチニッタ・ピビル・ボーンマロー・タコス」（３４・９９ドル＝約５３５０円）は気分が上がりそうな一品。これもワールドシリーズの楽しみ方のひとつだ。