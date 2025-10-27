最近の【ダイソー】クオリティすっごい！ お値段以上な「レザー調ケース」

100円ショップで購入できるとは思えない、おしゃれで高見えするレザー調ケースが【ダイソー】で発売中。さまざまなシーンになじみそうなシンプルデザインのキーケースやウォレットケースなど、毎日持ち歩くのに便利なアイテムが登場しています。ケースを新調するタイミングやサブのものを探しているときは、ぜひダイソーも候補に入れてみて。

カードもお札も入る4連キーケース

【ダイソー】「レザー調キーケース（カードお札入れ付）」\330（税込）

4つのキーホルダーがついた、レザー調のキーケース。スナップボタンがついていて、コンパクトに折りたたんで収納しておけます。シンプルなデザインと品のある淡いベージュカラーで、大人の女性も持ちやすそう。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「鍵だけでなく、お札やカードも入れることができて、頼もしい」とのことで、ちょっと買い物に行くときはこれ1つでも出かけられそうです。

小銭の持ち歩きにも便利なカードケース

【ダイソー】「レザー調バネ口カードケース」\220（税込）

小銭入れとカードケースが一体化した、手のひらサイズのアイテム。ばね口でしっかり閉じられるので、小銭や小物など、小さなものも安心して持ち歩けそうです。レポーターのとも*さんは「カードケース部分にお札を入れることも出来るので、小ぶりなバッグのお供に最高です」と、便利に使えそうなシーンを提案。キャッシュレス派の人や、お出かけ時の荷物を減らしたい人に重宝しそうです。

鍵も収納できる便利なミニ財布

【ダイソー】「レザー調マルチウォレットケース（キーリング付）」\220（税込）

ツヤをおさえた、なめらかなレザー調が大人っぽいマルチウォレットケース。キーリングがついているので、お金と一緒に鍵も持ち歩けます。収納のしやすさについてレポーターのとも*さんは「手品のようにお札が折らずに入っちゃうのには感動です」とコメント。コンパクトながらお札をスムーズにしまえるのはうれしいポイントです。大人っぽいブラックは洗練された印象で、どんなシーンでも違和感なく使えそう。

持ち歩く姿もおしゃれに見せるメガネケース

【ダイソー】「レザー調メガネケース」\220（税込）

メガネの形に合わせた丸みのあるシルエットと、やわらかなベビーピンクが可愛いメガネケース。しっかりとしたレザー調の素材が高見えします。レポーターのとも*さんはデザインについて「レザー調で手触りも心地よく、シンプルなデザインでTPOを選ばずに使えそうです」と絶賛。同色のストラップつきなので、首から下げたり、チャームのようにカバンに着けてメガネを持ち歩いたりするのもよさそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W