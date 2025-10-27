「子ども置いてどこ行くの！？」お泊まり会の夜、ママ友が「出かけてくる♡」【まさかの行き先】に絶句

子どもにとってはかなりスペシャルなイベント「お泊まり会」。そんな楽しい時間に水を差す出来事が……。今回は筆者の友人のお話をご紹介します。

お泊まり会の夜、ママ友の「まさかの行き先」

羽目を外したかったのかもしれませんが、子どもを人に預けて朝帰りなんてもってのほかですよね。子どもに罪はありませんが、あまりの価値観の違いに、今後お付き合いを続けるのは無理だと感じました。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2024年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。