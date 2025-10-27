大人が頼れる「ゆったりトップス」→【GU】に売ってた！

体のラインを拾いにくい「ゆったりトップス」は、大人コーデで頼れる存在。とはいえラフすぎるのは幼く見えやすく、上品さやきちんと感もキープしたいところ。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、大人女性の着こなしにマッチするゆったりセーターをご紹介。楽に着られてきれい見えが狙えそうだから、ぜひチェックして。

今季ヘビロテしたい大人のゆるトップス

【GU】「コットンチルデンVネックセーター」\1,290（税込・セール価格）

ケーブル編みとチルデンデザインが、クラシカルな印象のVネックセーター。襟元と裾に配されたグリーンとホワイトのラインがアクセントになり、きちんと感やトラッド感を感じられます。シャツをレイヤードすると、一枚で着るよりきちんと感がアップ。スタッフのKumikoさんは「ゆったりシルエットでほどよい抜け感を出してくれます」とコメントしています。

ゆったりワンツーコーデでも上品見え

【GU】「オーバーサイズVネックニットプルオーバーZ」\2,490（税込）

ナチュラルな落ち感が魅力のオーバーサイズセーター。ゆったりとしたシルエットながらも、Vネックで顔周りをすっきりと見せてくれそうです。ヒップラインが隠れる丈感で体型カバーにも活躍。サイドスリット入りですっきりとした抜け感もあり、レイヤードしてももたつきにくいかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M