「とにかく着心地◎」「買い足した！」【ユニクロ】30代おしゃれママの「絶賛アイテム」

おしゃれに気合いを入れたい日ばかりではないからこそ、着心地のよさや汎用性の高さに期待できるアイテムは思わず日常的に手が伸びる存在に。そんな名品を多数展開している【ユニクロ】から、今回は30代のおしゃれママ・@shocogram__さんが絶賛したアイテムに注目。スウェット感覚で着られるセーターや気楽に穿けるニットパンツなど、何気ない日常を心地よく彩ってくれそうなヘビロテ候補をお届けします。

スウェットのデザインを表現したクリーンなセーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

スウェットプルオーバーのようなディテールとシルエットを、コットン100%のニット素材で表現したクルーネックセーター。目の詰まったクリーンな風合いと主張しすぎないシンプルなデザインのおかげで、スポーティーからキレイめまで多彩なテイストに寄せやすいのが魅力です。肩が落ちた長めの袖丈とコンパクトな着丈のバランスも、今どきのスタイリングを後押しします。

ブルー × ブラウンのトレンド配色で楽しむ大人コーデ

「柔らかい手触りでとにかく着心地◎」と絶賛している@shocogram__さんは、冷たさを感じさせる淡いブルーをGET。ジーンズとワントーンで揃えつつ、トレンドカラー筆頭のブラウンのアイテムと組み合わせれば、配色でトレンド感を意識した大人カジュアルコーデに。厚手すぎないニット地は着膨れして見えにくく、アイテムのレイヤードもしやすそうです。

穿き心地とスタイルアップを両立させるリブパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

リブ編みのニットパンツは、楽な穿き心地とスタイルアップ効果の両立に期待できる優秀アイテム。幅広のウエストバンドがお腹まわりをサポートしつつも、締め付けすぎないのが嬉しいポイントです。スラリと落ちるやや細めのストレートシルエットも手伝って、脚線美を演出してくれそう。涼しさを増した今の季節に1本で穿くのはもちろん、レイヤードコーデに活用するのもGOOD。

爽やかな色使いにニット素材でぬくもりを添えて

今シーズンは全6色が展開されており、@shocogram__さんは「新色も買い足した」とのこと。ブルーのシャツのきちんと感をナチュラルカラーのニットパンツが緩め、気だるげなこなれ感を醸し出します。爽やかな色合わせも、ぬくもりを感じさせるニット素材や秋らしいカーキのアイテムと組み合わせれば、春夏とはまた違った印象で楽しめるはず。

