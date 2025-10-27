頑張ってる感なくてイイ！【40・50代】が真似したい♡「抜け感ボブ」

忙しい毎日でも、ヘアスタイルはおしゃれに保ちたいもの。頑張りすぎず、ほどよくラフに仕上がる「抜け感ボブ」は、そんな気持ちに寄り添うおすすめのヘアスタイルです。今回は、40・50代が真似したくなるような抜け感ボブをピックアップ。大人の魅力を引き立てながら、今っぽさも取り入れたヘアスタイルをご紹介します。

ナチュラルさが魅力のニュアンスボブ

無造作なスタイリングでこなれ感が演出されたボブ。ニュアンス感があり、自然体なおしゃれを楽しめそうです。ヘアスタイリストの@amimotokiさんは、「動きが出にくい方はゆるくパーマを仕込むのがおすすめ！」とコメントしています。

襟足すっきりで清潔感アップ

@amimotokiさんが、「襟足ギリギリラインの短めボブ」と紹介しているヘアスタイル。首元がすっきりとしていることで、ナチュラルでありながら清潔感を演出できそうです。スタイリングによって、カジュアルにもきれいめにも仕上がりそうなところが嬉しいポイント。@amimotokiさん曰く、「クセを生かすようなスタイリングも素敵に決まります」とのこと。

レイヤーがおしゃれな抜け感をプラス

こちらは、ヘアスタイリストの@shoki______hairさんが、「重く見えがちなミディアムに抜け感を」とコメントしているヘアスタイル。レイヤーによって毛先に自然な動きが生まれ、こなれた雰囲気に仕上がっています。軽やかな空気感を演出する顔まわりのレイヤーも真似したいポイントです。

やわらかい雰囲気のコンパクトなボブ

切りっぱなしのボブにニュアンス感をプラスしたヘアスタイル。自然な毛流れを活かすことで、シャープになりすぎず柔らかい雰囲気に仕上がっています。コンパクトなシルエットのボブは、首をすらりと長くスタイルアップして見せてくれそう。これからの季節に欲しくなる、タートルネックトップスやマフラーといった秋冬のファッションアイテムとも相性抜群です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@shoki______hair様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri