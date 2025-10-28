¥Õ¥¸¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¡¡Ì¾ÏÆÌò¤¬¾×·â²óÅú¡ÄÉ×ÉØÌò¤Î·Ð¸³¤¢¤ë¿åÌîÈþµª¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¿À²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡Ê55¡Ë¤Î²óÅú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÂçÇú¾Ð¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦¿åÌîÈþµª¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¿À²ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±Ç²èÇúÃÆ¡×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÀµÌ¾¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾×·â¤µ¤»¤¿²óÅú¤¬Èô¤Ó½Ð¤¿¤Î¤Ï4th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¡£¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤Î324¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢1ÌäÌÜ¤Î2¼þÌÜ¤Î»þ¤ËºÇÄã¤Ç¤â7ÈÖÌÜ¤ÎÀµÌ¾¤¬Àµ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÌäÌÜ¤Î¡Ö¹¼±ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÇú¡û¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡×¤ò10¸ÄÅú¤¨¤ëÌäÂê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÇú¾Ð¡×¡ÖÇú¹ì¡×¡ÖÇúÎö¡×¡ÖÇúÉ÷¡×¡ÖÇúÃÝ¡×¡ÖÇú¿ç¡×¤È½çÄ´¤ËÀµ²ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2¼þÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀµÌ¾¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ÄÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ê¿´¶¤òÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¡ÖÇúÆý¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃËÀ¿Ø¤ÏÂçÇú¾Ð¤·¡¢¿åÌî¤ÏÎ¾¼ê¤ÇÂç¤¤¯¥Ð¥Ä¤Î»ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÔÀµ²ò¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÀµÌ¾¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥º¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÍµµ®¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¤µ¤ó¡¢Î¥¤ì¤Æ¡£1²óÎ¥¤ì¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ËÙÆâ·ò¤â¡Ö²¿¤«¸À¤Ã¤Æ!ÇúÆý¤òËº¤ì¤Æ¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÀµÌ¾¤Ï»þ´ÖÆâ¤ËÀµ²ò¤òÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£ÀµÌ¾¤â¡Ö±Ç²èÇúÃÆ¡×¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤Ü¤¦Á³¡£¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¥Á¡¼¥à¤ÎNEWS¡¦²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¤µ¤ó¡¢¼º¤¦¤â¤ÎÂç¤¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç!¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢»³ÅÄ¤äËÙÆâ¤é¤«¤é¤Ï¡Ö±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡Ä¡×¡ÖÇúÃÆÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¸å¸Ç¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ç¶¦±é¤¹¤ë»³ÅÄ¤ÈÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤¢¤Î¡Ä¸«¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈáÁÔ´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇÀµÌ¾¤ÈÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¥Á¡¼¥à¤Î¿åÌî¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¤Í¡ÄËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¿À²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£