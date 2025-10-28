ボートレース下関のG2「モーターボート大賞」が幕を開ける。初日12RはWドリーム第1弾。松井繁が1号艇に座る。

松井繁が逃げる。伸びてきそうな選手は不在。先マイに持ち込める。好素性機の吉川が差してどこまで迫るか。内の両立が軸。地の利がある寺田は捲り、捲り差し。田村はスロー勢の動きを見て自在に攻める。

＜1＞松井繁 前節より気温が低いと思うので回っている感じはあった。足は分からなかったけど悪い感じはしなかった。ペラをしっかり合わせていきたい。

＜2＞吉川元浩 回転が合っていなくて乗りにくいし、起こしで鳴いたりする。直線は下がったりはしない。ペラを叩かないとダメかなという感じ。

＜3＞寺田祥 ペラは何もせずそのまま。何とも言えないけど、普通くらいですかね。特訓も班の中で下がるようなことはなかった。現状では面白みはない。

＜4＞田村隆信 可もなく不可もなくの感じ。悪くないのかな。ここはあまり走っていないので分からないけど、スタートでFするということは行き足は普通くらいあるのかな。

＜5＞片岡雅裕 ペラはちょっとだけ叩いた。感触はまずまず。スタートは放り放りだったので、比較は分からない。ただ、握った時にブルが入る感じはあった。

＜6＞大上卓人 普通くらい。下がるとかはない。回転を上げるようにペラは叩きました。チルトはマイナスに下げて。回り足、出足を求めて調整したい。