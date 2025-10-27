「去年のブーツぼろぼろ」な人へ！【ZARA】40・50代が狙いたい「黒ブーツ」

秋冬コーデで活躍する「黒ブーツ」。昨年使っていたブーツを買い替えるなら、高見え感のある【ZARA（ザラ）】のショート丈黒ブーツをチェック！ 今回は、品よく映えて秋冬コーデを格上げできそうなデザインを紹介します。

さりげないゴールドラインが高見え

【ZARA】「ヒールショートブーツ」\6,590（税込）

ツヤっとした表面感がクールな、ラウンドトゥのショートブーツ。踵部分には細めのゴールドラインのアクセントが入っており、さりげなく華やかになり高見えしそうです。太めのヒールで安定感があり、ストレッチ素材の切り替えで脱ぎ履きも楽ちん。いつものコーデに取り入れるだけで、コーデ全体に洗練感をプラスできるかも。

シーズンムード高まるもこもこ黒ブーツ

【ZARA】「フェイクファーショートブーツ」\7,990（税込）

一目であたたかみを感じる、フェイクファー素材を使用したショートブーツ。今季はY2Kトレンド再燃の流れで、ムートンブーツが再び注目されています。ブラックなら、ボリューミーなシルエットでも大人コーデに取り入れやすい。寒い季節でも足元を包み込んでくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M