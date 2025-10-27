キタ！ キターーーーーッ！！【サンリオ】買い集めたくなる♡「パケ可愛フード」

【森永乳業】「フィラデルフィア」55周年のアニバーサリーに、サンリオキャラクターズの限定パッケージが登場。店頭で思わず二度見する可愛さと、使い勝手の良いラインナップが勢ぞろいです。数量限定販売なので、見かけたら早めのチェックがおすすめです。

シナモンに癒やされる「フィラデルフィアクリームチーズ 200g」

大容量200gで、パンに塗るほか料理にも使いやすいこちら。筆者もリピ中で、ミルキーなコクが最大の特徴。トーストにはもちろん、クラッカーにのせても美味しいです。限定パッケージはシナモロールが目印！ 中の容器もコラボ仕様のデザインなので、開封もお楽しみに。

アレンジも楽しみたい「フィラデルフィア6P まろやかはちみつ」

はちみつのまろやかな甘さが楽しめる「フィラデルフィア6P まろやかはちみつ」。チーズを頬張るポムポムプリンとマフィンのデザインが目を引きます。そのまま食べるのはもちろん、サラダやクラッカーに合わせても良さそう！ やさしいチーズとはちみつの組み合わせは、ほんのり贅沢な気分を味わえそうです。

大人味の「フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン & ナッツ」

マイメロディの可愛いパッケージが印象的な「フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと魅惑のラムレーズン & ナッツ」。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「包みを開くとほんのり洋酒が香り、食べる前から華やかな気分になれました」とのこと。ティータイムはもちろん、ワインとのペアリングも楽しめそうです。

贅沢感たっぷり！「フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと2種のドライフルーツ & ナッツ」

「フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと2種のドライフルーツ & ナッツ」。クランベリーとオレンジピール、そしてアーモンドクラッシュが入った贅沢な一品です。筆者も試したところ、甘さ控えめのチーズにドライフルーツの酸味とナッツの香ばしさが加わり、ひと口ごとに異なる味わいが楽しめました。ホームパーティーのデザートにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：内山友里