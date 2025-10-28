朝晩の寒暖差に“この1枚”！【ZARA】40・50代のキレイ見え♡「ニットカーデ」

朝晩の寒暖差が気になる季節に頼れる「ニットカーデ」。【ZARA（ザラ）】からは、大人のキレイ見えをサポートしてくれそうなアイテムが登場しています。今回は深みのあるバーガンディカラーのフリルデザインや、ニュアンスグリーンのペプラムシルエットなど、落ち着いた色合いとデザインでミドル世代も気負わず着られそうなニットカーデをセレクト。羽織りアイテムに迷ったときの参考にしてみて。

フリル × バーガンディで上品フェミニンに

【ZARA】「フリルニット カーディガン」\6,290（税込）

深みのあるバーガンディカラーが、秋の装いをぐっと華やかに引き寄せてくれるカーディガン。袖口と裾にあしらわれたフリルが、ほんのり甘い大人フェミニンを演出します。シンプルなシルエットながら、落ち着いたカラーとディテールの掛け合わせでワンランク上の着こなしに。ワイドパンツやデニムパンツと合わせれば、ほどよく抜けたフェミニンカジュアルに仕上がるはず。スカートと合わせて思いっきり甘く振るのも素敵かも。

すっきり見え！ 美シルエットカーデ

【ZARA】「ペプラムリブニットカーディガン」\6,590（税込）

ニュアンスのあるグリーンが、落ち着きとしゃれ感を纏わせてくれるリブカーディガン。リブ編みがすっきり見えをサポートしつつ、裾のペプラムシルエットが腰まわりも自然にカバー。パンツ合わせでハンサムに仕上げても、タイトスカートで好バランスにまとめてもGOODです。ペプラムシルエットは昨今のトレンドでもあるので、着るだけで今っぽさを演出できるはず。

都会的なムードを引き寄せるリボンベルト付きカーデ

【ZARA】「ベルト付きニットカーディガン」\8,590（税込）

旬のブラウンカラーが、モダンで洗練された印象を与えるカーディガン。深めのVネックが顔まわりをすっきり見せ、ウエストのリボンベルトで自然なメリハリをプラス。ジャケットのようにきちんと見えするのに、ニットのやわらかさで女性らしさもキープ。リボンベルトはきっちり結ばず、ラフに縛ってこなれ感を出してみて。

着るだけで華やぐフラワーディテールのカーデ

【ZARA】「ウール混フラワーニットカーディガン」\7,990（税込）

襟のフラワーディテールが、エレガントな印象を引き寄せてくれそうなカーディガン。ニュアンスのあるグレーが甘さをほどよく引き算し、華やか過ぎない印象に導きます。細めのリブ編みがボディラインをすっきり見せ、サイドのドレープが立体感をプラス。スカート合わせでクラシカルに、デニムパンツでカジュアルダウンしてもバランスよく仕上がるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase