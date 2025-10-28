今季、菅野智之投手（３６）が所属したオリオールズは２７日（日本時間２８日）、クレイグ・アルバーナス氏が来季の新監督に就任すると発表した。

オリオールズは「クレイグは複数の成功した組織で、キャリアを築き、我々の新しい挑戦に、豊富な経験と才能をチームにもたらし、我々をプレーオフ、そして、ワールドシリーズに導いてくれる正しい人材だと確信している」というマイク・エライアス野球最高責任者兼ＧＭのコメントと、「大変な名誉であり、この才能あるチームを導く任務を任されて光栄だ」という同新監督の意気込みを発表した。就任会見は１２月４日（同５日）となる。

アルバーナス新監督は捕手としてレイズなどのマイナーでプレー。マイナー監督などを経て、過去２年はガーディアンズのコーチングスタッフ入り。一昨年はベンチコーチ、昨年は助監督を務め、監督就任は今回が初。球団にとって２１代目の監督となる。

オ軍は今季７５勝８７敗でア・リーグ東地区最下位に低迷。シーズン途中の５月にハイド監督を解任し、途中からマンソリーノ監督代行が指揮を執った。菅野投手は昨オフ、オ軍と単年契約を結び、今季は１０勝１０敗、防御率４・６４の成績。シーズン終了時には「来季は胸を張って、やったんだという成績を残したい」と来季もメジャーでプレーする意向を明かしている。ワールドシリーズ終了翌日から５日間は、所属していた球団との契約が可能。６日目以降から他球団との契約が可能となり、菅野のメジャー２年目の動向も注目される。