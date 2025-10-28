Snow Man阿部亮平、“リプトン気象予報士”に就任 リラックスしたい時に聴く自身の楽曲とは
【モデルプレス＝2025/10/28】Snow Manの阿部亮平が、紅茶ブランド「リプトン」の“リプトン気象予報士”に就任。あわせて、天気や気温に連動して内容が変化する「リプトン予報」WEBバナーが、10月28日より公式SNSやデジタル広告にて配信される。
今回、本ブランドが誕生135周年を迎えたことを記念し、気象予報士の資格を持つアンバサダーの阿部が天気や気温に連動して、商品を提案する特別ビジュアル「リプトン予報」が展開される。インタビューでは「気象予報士の資格を持つ僕が、天候や気温に合わせて、あったかくて美味しく香り高いリプトンで心も体も温まりたくなるタイミングをお知らせします！」と意気込みを語った。
また、リラックスしたいときに聴くSnow Manの楽曲については「『ブラザービート』。世界観がごちゃごちゃしていて、頭を空っぽにして楽しめるのがリラックスにつながると思います」とおすすめのポイントについてもコメント。さらに、気温の変化にうまく順応するためのアドバイスとして「リラックスには心の余裕が大切だと思います。まずは天気予報をしっかりチェックして、脱ぎ着しやすい上着を持っておくのは本当に万能。受験生にもおすすめです。風邪ひかないでね、みんな」と温かいメッセージを寄せた。（modelpress編集部）
― 寒い季節を快適に乗り切る、リラックスするためのアドバイスは？
胃を温める。リプトンの紅茶で、温かさをチャージするというのは、リラックスするために欠かせないことだなとも思いますし、お風呂に入ったりするのもすごいほぐれますよね。
― 阿部さんがリラックスしたい時に聴いているSnow Manの楽曲は？
Snow Manの楽曲でリラックスするとしたら、「ブラザービート」 とか、世界観がごちゃごちゃしていて、頭空っぽにして聴いて楽しめる感じがきっとリラックスできると思います。
― 気象変化に順応していくためのアドバイスは？
本当にリラックスするためには、やっぱり心の余裕を保つことだと思うんですね。だから、まずは天気予報をしっかり見てほしい。脱ぎ着しやすい上着というのはすごく万能だなと思います。受験生にもおススメですね。風邪ひかないでね、みんな。寒い季節は、心も体もあたたかくすることが大切です。ぜひ、リプトンの紅茶でホッとする時間を楽しんでください。皆さんの冬が少しでも心地よくなることを祈っております。以上、気象予報士の阿部亮平でした。
