俳優の正名僕蔵（55）が27日に放送されたフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に出演した。ネット上で「似ている」と言われている芸能人を明かした。

今回は「豪華俳優バトル!常識185問」と題して、「火曜ドラマ」「映画爆弾」「俳優芸人」の三つ巴戦で行われた。4thステージ「ハイパーボンバー」で「火曜ドラマ」の324ポイント以上を目指す「映画爆弾」チーム。

1問目の2周目の時に正名が不正解すると敗北となることが伝えられると「鈴木拓さんの過ちはしないように」と、直前の「俳優芸人」チームがドランクドラゴン・鈴木拓が不正解となって終戦したことに触れて笑いを誘った。

すると「俳優芸人」チームとして出演していた、お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐が「2人親戚みたいだな」と、正名と鈴木が似ていることを伝えた。これに正名は「実はネット上で似てる芸能人で、拓さんとよく比較される」と明かし、スタジオは驚きに包まれた。

この比較に鈴木は「へぇー…絶対に嫌だ!」と拒否して大笑い。正名は「えぇーーーそれないじゃないですか。いつも一緒なのに…」と嘆き、スタジオを爆笑させた。