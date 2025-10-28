元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が芸能事務所「CULEN」に所属することが28日、発表された。「新しい地図」の稲垣吾郎（51）、草磲剛（51）、香取慎吾（48）らが所属しており、同事務所初の女性タレントとなる。

関係者によると、昨年8月に宝塚を退団してからさまざまな芸能事務所からオファーが殺到していた。そんな中、「CULEN」社長が大の宝塚ファンで理解も深かったことから縁あって今回の所属に至った。稲垣ら3人も新しい仲間の合流に胸を高鳴らせており、共に仕事をすることを期待しているという。

礼は2009年に首席で宝塚に入団し、星組に配属。“50年に1人の逸材”と評されるほどのスター性で多くのファンを獲得。19年にトップスターに就任した。歌唱力とステージ上での存在感は宝塚の歴史の中でも随一だが、今後は舞台だけでなくテレビの仕事など幅広く活動していく予定という。

来年5月には東京・東急シアターオーブで始まるミュージカル「バーレスク」の初の日本公演で主演を務めることも決定。礼は「これまで学んだ経験を胸に、新たな世界で出会いや挑戦を大切にしながら、一歩ずつ進んでいけたらと思っております」と新天地での活躍を誓った。

◆礼 真琴（れい・まこと）12月2日生まれ、東京都出身。07年に宝塚音楽学校に入学し09年に「薔薇に降る雨/Amourそれは…」で初舞台。13年の「ロミオとジュリエット」で新人公演初主演。25年8月の「阿修羅城の瞳/エスペラント！」の東京公演で卒業。父は元サッカー日本代表浅野哲也氏。身長1メートル70。血液型O。