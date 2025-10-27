【ZARAのブラウン】が黒超えかも！ 大人にハマる♡「秋シューズ」

今季のランウェイでも様々なブランドから登場していた深めのブラウンは、トレンドカラーの1つ。この秋はアパレルだけでなくシューズでも取り入れたい！ という人に向けて、今回は【ZARA（ザラ）】から発売されているブラウンの「秋シューズ」を厳選してピックアップ。黒よりも今年らしく仕上がるのに、黒並みに使いやすく大活躍してくれそう。ぜひ足もとからトレンドのおしゃれを楽しんでみて。

柔らかくキュートな印象のエナメルミュール

【ZARA】「リボンディテール ハイヒールシューズ」\6,590（税込）

ヒールミュールは女性らしく、ほどよく抜け感があり引き続き見逃せないアイテム。黒だと重たすぎる印象が出がちなエナメル素材も、こっくりとしたブラウンなら馴染みが良く柔らかな雰囲気に。ぷっくりとした立体的な結びが目を引くフロントのリボンが、大人っぽくもキュートなアクセントに。普段のジーンズやパンツコーデもさりげなく華やかに仕上げてくれそう。バックストラップ部分にはゴム入りで歩きやすそうなのも嬉しいポイントです。

コーデのワンポイントにはフェイクファーを

【ZARA】「フェイクファーバレリーナ」\8,990（税込）

さりげなくコーデの主役になりそうな全面フェイクファーのバレリーナシューズ。少し長めの毛足がゴージャスな雰囲気のフェイクファーに、あえてラフな太めのゴムストラップで可愛らしさがプラスされています。いつものフラットシューズを変えるだけで、ぐっと今年らしい着こなしが叶いそう。特にミニ丈のボトムスなど足もとが出る服と合わせると、シューズがより引き立つのでおすすめ。落ち着きがちな秋冬コーデのポイントに取り入れてみて。

ローファースニーカーは毎日の着こなしにも

【ZARA】「プラットフォーム ローファー」\7,990（税込）

海外アーティストの私服で話題になったローファースニーカーも、今季はブラウンで取り入れてみて。異素材のメッシュがミックスされ、きちんと感の中にスポーティさもプラス。ソールはプラットフォームになっているので、すらっとした印象に見せてくれそう。いつものジーンズやパンツを使った着こなしも最旬スタイリングにアップデート。ソックスを見せた今年らしい着こなしにもぴったりな一足です。

上品でスタイルに馴染むショートブーツ

【ZARA】「生地シャフトヒールショートブーツ」\7,990（税込）

ツヤのあるレザー風素材とシャフトの異素材ミックスで、上品な大人の抜け感を演出してくれるショートブーツ。シャフト部分が少し長めなので、膝下のラインがすっきりとして美脚見えも狙えそう。金具つきのサイドベルトでさりげなく高級感もアップ。安定感のあるチャンキーヒールで歩きやすさが期待できるのも嬉しいポイントです。足の甲まわりはすっきりとしているので、ワイドボトムスを上からかぶせてもスマートな雰囲気に仕上がりそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Momo.S