【しまむらの赤】がトレンド感100点！ 大人に似合う♡「着映えアイテム」

今季のトレンドカラーとして注目を集めている「赤」。1点投入で着こなしに華やかさと上品さをプラスできるので、大人世代はぜひ取り入れたいカラーです。今回は、大人コーデに似合う【しまむら】の赤アイテムを厳選してご紹介。肩肘張らず着られるチェックシャツから、レディなムードの漂うナロースカートまで、秋コーデの鮮度を上げる着映えアイテムをぜひチェックしてみて。

落ち着いた赤ならカジュアルすぎず華やかに

【しまむら】「チェックフロントドロストSH」\1,639（税込）

落ち着いた赤とショート丈で、トレンドのど真ん中を行くチェックシャツ。シンプルなアイテムと合わせるだけで、今年らしい着こなしにアップデートできそうです。主張しすぎない色と柄なので、華やかさはありつつ大人らしい品の良さもキープ。フロントにはドロストが付いており、キュッと絞ればふんわりと丸みを帯びたシルエットが生まれます。

上品な光沢が女性らしいベロアトップス

【しまむら】「TベロアハイショクT」\1,089（税込）

カジュアルに着られるカットソーも、落ち着いた赤とベロア素材でぐんと大人っぽく上品な印象へとシフト。胸元のロゴやネックまわりの白がさりげなく抜け感を演出し、こなれた雰囲気を醸し出します。ダークグレーのタイトスカートと合わせれば、ほどよくレディな秋コーデの完成。すっきりしたショートブーツやシルバーのバッグでエッジをきかせて、大人っぽく仕上げています。

レディなムードが漂うロング丈のナロースカート

【しまむら】「リブキモウナロースカート」\1,089（税込）

フェミニン派のミドル世代の定番であるナロースカートも、深みのある赤を選べば新鮮で今年らしい雰囲気に。起毛素材で見た目にもあたたかく、一気に秋冬らしいスタイリングへとシフトします。すっきりとしたストレートシルエットなので、着ぶくれして見えず洗練された大人のムードで着こなせそう。きれいめなブラウスやセーターと合わせてオフィスコーデにしてもGOOD。

イージーパンツもぐっとこなれた印象に

【しまむら】「ニットツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

リラクシーなシルエットがこなれた雰囲気を演出するイージーパンツも、トレンドの赤で一気に着映え感アップ。ラフさが薄れてスタイリッシュなムードになり、センスがきらりと光る大人カジュアルな着こなしが叶いそう。トップスは抜け感ときちんと感のバランスがとれたオーバーサイズのシャツをON。黒の小物で引き締めて、大人らしい落ち着いたスタイリングに仕上げます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@saharu_87様、

@miu___wear様、

@__saxxyaxx様、

@_rico.coco__guk様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S