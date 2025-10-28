８月に宝塚歌劇団を退団した元星組トップスターの礼真琴が、稲垣吾郎（５１）、草ナギ剛（５１）、香取慎吾（４８）が所属する芸能事務所「ＣＵＬＥＮ」に加入することが２７日、分かった。来年５〜８月に上演するミュージカル「バーレスク」（東京・東急シアターオーブなど）に主演することも決まった。

ダンス、歌唱力、演技力と三拍子そろった「令和のトップ・オブ・トップ」が、ＳＭＡＰを国民的グループに育て上げた飯島三智氏が代表を務める同社を新天地に選んだ。同社に女性アーティストが所属するのは初めて。今後、舞台を中心にドラマ、映画などの仕事も期待される礼は「これまで学んだ経験を胸に、新たな世界で出会いや挑戦を大切にしながら、一歩ずつ進んでいけたらと思っております」と意気込んでいる。

宝塚退団後、初のミュージカルでは主人公のアリ役を務める。オーディションでは映画版の監督、脚本を務め、舞台版のプロデューサーでもあるスティーヴン・アンティン氏をはじめとする英国公演時のプロデューサー陣から、アリ役に求められる圧倒的な歌唱力とスター性、華やかなビジュアルに対して高い評価を受け、主役の座を手にした。

公式ファンクラブは２８日午前１０時に開設。ファンに向けて「応援してくださる皆さま、待っていてくださった皆さまに感謝を込めて。これからも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

◆礼 真琴（れい・まこと）１２月２日生まれ。東京都出身。２００９年、宝塚に９５期生として首席入団。星組に配属。１９年に星組トップ就任。２１年の「柳生忍法帖／モアー・ダンディズム！」で文化庁芸術祭賞の演劇部門新人賞。２５年１月、真矢みき（現ミキ）、柚希礼音に続く現役タカラジェンヌ史上３人目の日本武道館公演を開催。同年８月１０日に退団。１７０センチ、血液型Ｏ。