JO1、デビューシングルから10作連続シングル1位 3作連続初週売上50万枚超え【オリコンランキング】
男性グループ・JO1の最新シングル「Handz In My Pocket」が、10月28日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初登場1位を獲得。2020年3月16日付でのデビューシングル「PROTOSTAR（無限大）」から、10作連続、通算10作目の1位獲得となった。
【ライブ写真】2日間で2万発の花火！浴衣姿のJO1
初週売上は50.5万枚で、前々作「HITCHHIKER（Love seeker）」（2024年6月10日付）、前作「WHERE DO WE GO」（2024年10月14日付）に続く、3作連続の初週売上50万枚超えを達成。また、2021年12月にリリースした「WANDERING（僕らの季節／Prologue）」（2021年12月27日付）から6作連続、通算では7作目となる初週売上30万枚超えも記録した。
本作は、今年CDデビュー5周年を迎えたJO1の10thシングル。タイトル曲「Handz In My Pocket」は、“ポケット”という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルがテーマ。ポケットから何かを出すような仕草の振付も特徴となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
