元宝塚星組トップ・礼真琴、CULEN所属を発表「学んだ経験胸に一歩ずつ」今年8月に退団
元宝塚歌劇団の星組トップ・礼真琴が、芸能事務所「CULEN」に所属することが28日、同事務所から発表された。日本初演ミュージカル『バーレスク』の主演に決定したことも公表された。
【写真】腰に手を当て…英国の劇場前でポーズを決める礼真琴
CULENには元SMAPの稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾らが所属している。礼は同事務所初の女性アーティストとなる。
礼は、2009年に宝塚歌劇団に95期生として主席入団し、星組に配属。21年には『柳生忍法帖／モアー・ダンディズム!』での演技が評価され、文化庁芸術祭賞の演劇部門新人賞を受賞した。25年8月10日に『阿修羅城の瞳／エスペラント！』東京公演千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団した。
ウエストエンドで話題となった新作ミュージカル『バーレスク』の海外では初となる日本公演の主演に決定した。退団後初のミュージカル作品となる。礼は「これまで学んだ経験を胸に、新たな世界で出会いや挑戦を大切にしながら、一歩ずつ進んでいけたらと思っております」とコメントした。
■礼真琴コメント
このたび、CULENに所属させていただくことになりました。
これまで学んだ経験を胸に、新たな世界で出会いや挑戦を大切にしながら、一歩ずつ進んでいけたらと思っております。
応援してくださる皆さま、待っていてくださった皆さまに感謝を込めて。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
礼真琴
■プロフィール
生年月日：12月2日
出身地：東京都
身長：170cm
血液型：O型
2009年 宝塚歌劇団に首席で入団。星組に配属。
2019年 星組トップに就任。
2025年8月10日 『阿修羅城の瞳／エスペラント！』にて宝塚歌劇団 退団。
