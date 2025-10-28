TOMORROW X TOGETHER、13作連続アルバム1位【オリコンランキング】
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『Starkissed』が、10月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位に初登場。初週売上31.8万枚は、2025年8月4日付『The Star Chapter: TOGETHER』の初週売上30.4万枚を超え、自己最高初週売上を記録した。
【動画】本田響矢の“晴れやかな笑顔”がマッチ！TOMORROW X TOGETHERの新MV
前作『The Star Chapter: TOGETHER』【※1】に続く、13作連続・通算13作目のアルバム1位となり、海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」【※2】歴代1位記録を自己更新した。
本作には、タイトル曲「Can't Stop」、俳優・本田響矢がミュージックビデオ（MV）に出演する「Where Do You Go?」、HYDEが楽曲提供した「SSS （Sending Secret Signals）」といった、日本オリジナル新曲3曲を含む全12曲を収録。
11月15日の埼玉・ベルーナドーム公演から、自身初の日本5大ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN」を開催予定。
【※1】『The Star Chapter: TOGETHER』は、2025年8月4日付、8月25日付の通算2週で1位を獲得
【※2】海外アーティストによる「アルバム連続1位獲得作品数」記録：1位：TOMORROW X TOGETHER（13作連続）、2位：SEVENTEEN（10作連続）、3位：ENHYPEN（7作連続）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
