阿部亮平、リラックスにオススメなSnow Man楽曲はブラザービート「頭空っぽにして聴いて楽しめる」
9人組グループ・Snow Manのメンバーで気象予報士の資格を持つ阿部亮平が、ブランドアンバサダーを務める紅茶ブランド「リプトン」において、天気に合わせてリプトン イエローラベルの“おいしい一杯”を提案する「リプトン気象予報士」に起用された。
【動画】阿部亮平、“リプトン気象予報士”メイキング
28日から、天気や気温に連動して内容が変化する 「リプトン予報」WEBバナーを配信。本バナーは、リプトン公式Instagram、Xをはじめとする公式SNSやデジタル広告などで展開され、阿部の「リプトン気象予報士」就任インタビュー動画も公開される。
近年は「夏が長く、冬が短い」と言われるなか、10月から11月にかけては気温の変化が大きく、「急に冷え込んで温かい飲み物が恋しくなった」という経験がある人も多いのでは。そんな“気温の変化”をきっかけにこころも体も温まる「リプトン イエローラベル」を思い出してもらえるように、阿部が天気や気温に連動してリプトン イエローラベルの“おいしい一杯”を提案する。
インタビューでは「気象予報士の資格を持つ僕が、天候や気温に合わせて、あったかくておいしく香り高いリプトンで心も体も温まりたくなるタイミングをお知らせします！」と意気込みを語っている。
■阿部亮平（Snow Man）コメント
――寒い季節を快適に乗り切る、リラックスするためのアドバイスは？
胃を温める。リプトンの紅茶で、温かさをチャージするというのは、リラックスするために欠かせないことだなとも思いますし、お風呂に入ったりするのもすごいほぐれますよね。
――阿部さんがリラックスしたい時に聴いているSnow Manの楽曲は？
Snow Manの楽曲でリラックスするとしたら、「ブラザービート」とか、世界観がごちゃごちゃしていて、頭空っぽにして聴いて楽しめる感じがきっとリラックスできると思います。
――気象変化に順応していくためのアドバイスは？
本当にリラックスするためには、やっぱり心の余裕を保つことだと思うんですね。だから、まずは天気予報をしっかり見てほしい。脱ぎ着しやすい上着というのはすごく万能だなと思います。受験生にもおススメですね。風邪ひかないでね、みんな。寒い季節は、心も体もあたたかくすることが大切です。ぜひ、リプトンの紅茶でホッとする時間を楽しんでください。皆さんの冬が少しでも心地よくなることを祈っております。以上、気象予報士の阿部亮平でした。
【動画】阿部亮平、“リプトン気象予報士”メイキング
28日から、天気や気温に連動して内容が変化する 「リプトン予報」WEBバナーを配信。本バナーは、リプトン公式Instagram、Xをはじめとする公式SNSやデジタル広告などで展開され、阿部の「リプトン気象予報士」就任インタビュー動画も公開される。
インタビューでは「気象予報士の資格を持つ僕が、天候や気温に合わせて、あったかくておいしく香り高いリプトンで心も体も温まりたくなるタイミングをお知らせします！」と意気込みを語っている。
■阿部亮平（Snow Man）コメント
――寒い季節を快適に乗り切る、リラックスするためのアドバイスは？
胃を温める。リプトンの紅茶で、温かさをチャージするというのは、リラックスするために欠かせないことだなとも思いますし、お風呂に入ったりするのもすごいほぐれますよね。
――阿部さんがリラックスしたい時に聴いているSnow Manの楽曲は？
Snow Manの楽曲でリラックスするとしたら、「ブラザービート」とか、世界観がごちゃごちゃしていて、頭空っぽにして聴いて楽しめる感じがきっとリラックスできると思います。
――気象変化に順応していくためのアドバイスは？
本当にリラックスするためには、やっぱり心の余裕を保つことだと思うんですね。だから、まずは天気予報をしっかり見てほしい。脱ぎ着しやすい上着というのはすごく万能だなと思います。受験生にもおススメですね。風邪ひかないでね、みんな。寒い季節は、心も体もあたたかくすることが大切です。ぜひ、リプトンの紅茶でホッとする時間を楽しんでください。皆さんの冬が少しでも心地よくなることを祈っております。以上、気象予報士の阿部亮平でした。