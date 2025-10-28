¸µÊõÄÍÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×Îé¿¿¶×¡¢SMAP¸µ¥Á¡¼¥Õ£Ð¤Î¸µ¤Ç½÷Í¥¶È¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Îé¿¿¶×¤¬¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCULEN¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢½÷Í¥¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦28Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÍèÇ¯5·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆüËÜ½é±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¡ÊÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡Ë¤Î¼ç±é¤Ë¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CULEN¤Ï¡¢SMAP¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿ÈÓÅç»°ÃÒ»á¤¬16Ç¯¤ËÀßÎ©¡£°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ø¥¤¥Æ¥Ä¡¢¾®ß·Îµ¿´¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÓÅç»á¤¬½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö½é¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÀ¼Ò¤â½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¡¢Îé¿¿¶×¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤¤À¤»¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îé¤Ï09Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¼óÀÊÆþÃÄ¤·¡¢À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢±éµ»ÎÏ¤Î¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿¼ÂÎÏ¤È¥¹¥¿¡¼À¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢19Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×½¢Ç¤¡£ÆþÃÄ11Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½¢Ç¤¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£6Ç¯¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êºß°Ì¤·¡¢º£Ç¯8·î¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£
ÂàÃÄ¸å½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë±Ñ¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç¾å±é¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¿·ºî¡£ÆüËÜ¥¥ã¥¹¥ÈÈÇ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È´ÑµÒ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥¿¡¼À¤Ç±Ñ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¡¢¼çÌò¤Î¥¢¥êÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
CULEN½êÂ°¤Ç½÷Í¥¶È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Îé¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç½Ð²ñ¤¤¤äÄ©Àï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Îé¿¿¶×¡Ê¤ì¤¤¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë12·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£09Ç¯¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¼óÀÊÆþÃÄ¤·¡¢À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£19Ç¯¥È¥Ã¥×½¢Ç¤¡£²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢±éµ»ÎÏ¤È3Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢6Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êºß°Ì¡£25Ç¯8·î¡Ö°¤½¤Íå¤ÎÆ·¡¿¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¡ª¡×¤ÇÂàÃÄ¡£170¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿O¡£