NY株式27日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均　　　47427.40（+220.28　+0.47%）
ナスダック　　　23605.70（+400.83　+1.73%）
CME日経平均先物　50555（大証終比：-35　-0.07%）

欧州株式27日終値
英FT100　 9653.82（+8.20　+0.09%）
独DAX　 24308.78（+68.89　+0.28%）
仏CAC40　 8239.18（+13.55　+0.16%）

米国債利回り
2年債　 　3.503（+0.023）
10年債　 　3.999（-0.002）
30年債　 　4.569（-0.024）
期待インフレ率　 　2.293（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.616（-0.010）
英　国　　4.402（-0.030）
カナダ　　3.058（-0.027）
豪　州　　4.183（+0.041）
日　本　　1.666（+0.014）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.47（-0.03　-0.05%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4020.80（-117.00　-2.83%）

ビットコイン（ドル）
115603.63（+2269.57　+2.00%）
（円建・参考値）
1769万4292円（+347380　+2.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ