ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２２０ドル高 ナスダックも１．7％の大幅高
NY株式27日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均 47427.40（+220.28 +0.47%）
ナスダック 23605.70（+400.83 +1.73%）
CME日経平均先物 50555（大証終比：-35 -0.07%）
欧州株式27日終値
英FT100 9653.82（+8.20 +0.09%）
独DAX 24308.78（+68.89 +0.28%）
仏CAC40 8239.18（+13.55 +0.16%）
米国債利回り
2年債 3.503（+0.023）
10年債 3.999（-0.002）
30年債 4.569（-0.024）
期待インフレ率 2.293（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.616（-0.010）
英 国 4.402（-0.030）
カナダ 3.058（-0.027）
豪 州 4.183（+0.041）
日 本 1.666（+0.014）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.47（-0.03 -0.05%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4020.80（-117.00 -2.83%）
ビットコイン（ドル）
115603.63（+2269.57 +2.00%）
（円建・参考値）
1769万4292円（+347380 +2.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
