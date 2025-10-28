“ブラック”な柴咲コウ＆川口春奈、東京国際映画祭のレッドカーペットに
女優の柴咲コウ（44歳）、川口春奈（30歳）が10月27日、東京ミッドタウン日比谷にて行われた第38回東京国際映画祭のレッドカーペットイベントに登場した。
2人はABEMAで11月19日より配信される連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話）の第38回東京国際映画祭 TIFFシリーズ公式出品に伴って、柴咲は襟付きノースリーブブラックスパンコールドレスにネクタイスタイル、川口はオーバーサイズなブラックジャケットという姿で、レッドカーペットに登場。
「スキャンダルイブ」が映画作品ではなく、配信作品などが出品されるTIFFシリーズに公式出品されたことに対しての気持ちを聞かれると、柴咲は「自分が身を置いているこの業界の、ある意味“裏側”のような部分が描かれるにあたって、情報を自分たちはどのように精査し、どのように自分の中にとりいれていくのか――そのことを改めて学ぶきっかけになりましたし、そうした本質的な部分を評価していただけていたら嬉しいなと思います」とコメント。
川口は「本当にシンプルに観ていただきたいですし、作品のメッセージ性を楽しんでいただけたらなと思います」と話した。
また、視聴者へのメッセージを聞かれると、柴咲は「タイトルも『スキャンダルイブ』というセンセーショナルなものになっていて、ミーハー部分をくすぐる要素もあるなと思います。私自身もタレントという立場で発言する中で情報が湾曲されて伝わる経験をしてきました。情報の受け取り方は人それぞれで違うので、そうした“情報リテラシー”も問えるような作品になったと思います」と話し、川口は「結局みんなが気になる裏側だと思うのでエンターテインメントとして楽しんでいただきたいと思います」とコメントした。
