¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ËÜµò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡¢£·²óÀïÀ©¡ËÂè£³Àï¤òÁ°¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£¼¡Àï°Ê¹ß¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¼õ¤±¤¿¡Ö£×£å¡¡£ä£ï£î¡Ç£ô¡¡£î£å£å£ä¡¡£ù£ï£õ¡Ê¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¡ÊÂç¹ç¾§¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÖÅú¤ÇÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Âè£±Àï¤Î¶å²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÎºÊ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤Ç¥¤¥¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÁÛÄê³°¤ÎÊÖÅú¤Ë²ñ¸«¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÂçÃ«¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â°ÜÀÒÀè¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÃ«¤¬¡ÊÆþÃÄ¤Î¤¿¤á¡Ë¥È¥í¥ó¥È¤ËÈô¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸í¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁªÂò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¤¤¤ËÍîÃÀ¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÈÀå¹¥Ä´¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë´ü´ÖÃæ¤ÎÂ©È´¤Ë¡¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¡££´·î¤ËÌ¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Éã¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÈÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î°ì¸À¡É¤ËÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤ÎÂè£´ÀïÀèÈ¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç»ý¤ÁµåÁ´µå¼ï¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ£²£¹µå¤òÅê¤²¤¿¡££×£Ó½é¤ÎÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤òÁ°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£Ð£Ó£±£²»î¹ç¤Ç¥²¥ì¥í¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿£¶ËÜÎÝÂÇ¡£°ìÊý¤ÇÂÇÎ¨¤Ï¡¦£²£²£´¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¾õÂÖ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½àÈ÷¤ÈÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¿´¹½¤¨¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢´°Á´ÉüÄ´¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè£³Àï¡£¡Ö£³ÀïÀè¼è¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÂçÃ«¤¬¥Á¡¼¥à¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£