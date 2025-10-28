国際プロサッカー選手協会（FIFPRO）は27日、2025年のワールドイレブン最終候補26人を発表。アルゼチン代表FWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）、フランス代表FWキリアン・エムバペ（26＝Rマドリード）らがリスト入りした。

ワールドイレブンは世界68カ国のプロサッカー選手2万6000人以上の投票によって決まり、24年7月15日から25年8月3日までに最低でも公式戦30試合に出場した選手が対象となる。

男子はバロンドール（世界最優秀選手）を初受賞したフランス代表Fwデンベレを筆頭に欧州CL制覇のパリSG勢が最多7人。国別ではC・ロナウドらを含めたポルトガル代表から最多4人が最終候補に残った。

なおワールドイレブンの発表は11月3日に予定されている。

＜ワールドイレブン最終候補＞

【GK】

ベッカー（リバプール/ブラジル）

クルトワ（Rマドリード/ベルギー）

ドンナルンマ（パリSG、マンチェスターC/イタリア）

【DF】

アレクサンダーアーノルド（リバプール、Rマドリード/イングランド）

クバルシ（バルセロナ/スペイン）

ファンダイク（リバプール/オランダ）

ハキミ（パリSG/モロッコ）

マルキーニョス（パリSG/ブラジル）

メンデス（パリSG/ポルトガル）

サリバ（アーセナル/フランス）

【MF】

ベリンガム（Rマドリード/イングランド）

デブルイネ（マンチェスターC、ナポリ/ベルギー）

モドリッチ（Rマドリード、ACミラン/クロアチア）

ネベス（パリSG/ポルトガル）

パーマー（チェルシー/イングランド）

ペドリ（バルセロナ/スペイン）

バルベルデ（Rマドリード/ウルグアイ）

ビチーニャ（パリSG/ポルトガル）

【FW】

デンベレ（パリSG/フランス）

ハーランド（マンチェスターC/ノルウェー）

エムバペ（Rマドリード/フランス）

メッシ（インテル・マイアミ/アルゼンチン）

ラフィーニャ（バルセロナ/ブラジル）

ロナウド（アルナスル/ポルトガル）

サラー（リバプール/エジプト）

ヤマル（バルセロナ/スペイン）