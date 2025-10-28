メッシ、C・ロナウドらが25年ワールドイレブン最終候補26人に残る パリSG勢から最多7人
国際プロサッカー選手協会（FIFPRO）は27日、2025年のワールドイレブン最終候補26人を発表。アルゼチン代表FWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）、フランス代表FWキリアン・エムバペ（26＝Rマドリード）らがリスト入りした。
ワールドイレブンは世界68カ国のプロサッカー選手2万6000人以上の投票によって決まり、24年7月15日から25年8月3日までに最低でも公式戦30試合に出場した選手が対象となる。
男子はバロンドール（世界最優秀選手）を初受賞したフランス代表Fwデンベレを筆頭に欧州CL制覇のパリSG勢が最多7人。国別ではC・ロナウドらを含めたポルトガル代表から最多4人が最終候補に残った。
なおワールドイレブンの発表は11月3日に予定されている。
＜ワールドイレブン最終候補＞
【GK】
ベッカー（リバプール/ブラジル）
クルトワ（Rマドリード/ベルギー）
ドンナルンマ（パリSG、マンチェスターC/イタリア）
【DF】
アレクサンダーアーノルド（リバプール、Rマドリード/イングランド）
クバルシ（バルセロナ/スペイン）
ファンダイク（リバプール/オランダ）
ハキミ（パリSG/モロッコ）
マルキーニョス（パリSG/ブラジル）
メンデス（パリSG/ポルトガル）
サリバ（アーセナル/フランス）
【MF】
ベリンガム（Rマドリード/イングランド）
デブルイネ（マンチェスターC、ナポリ/ベルギー）
モドリッチ（Rマドリード、ACミラン/クロアチア）
ネベス（パリSG/ポルトガル）
パーマー（チェルシー/イングランド）
ペドリ（バルセロナ/スペイン）
バルベルデ（Rマドリード/ウルグアイ）
ビチーニャ（パリSG/ポルトガル）
【FW】
デンベレ（パリSG/フランス）
ハーランド（マンチェスターC/ノルウェー）
エムバペ（Rマドリード/フランス）
メッシ（インテル・マイアミ/アルゼンチン）
ラフィーニャ（バルセロナ/ブラジル）
ロナウド（アルナスル/ポルトガル）
サラー（リバプール/エジプト）
ヤマル（バルセロナ/スペイン）