きょうのポンドドルは７日ぶりに反発しており、１．３３ドル台半ばまで一時上昇している。ポンドの要因ではなく、本日はドルが軟調に推移しており、ポンドドルをサポートしている。ただ、買い戻しを強める動きまでには至っていない。一方、ポンド円は上値追いが続き、２０４円台に上昇。高市トレードの直近高値２０５．３０円を再び視野に入れた動きが続いている。



ただ、ポンドに関しては強気な見方は少ない。先週発表の最新の英インフレ指標によると、総合指数は３．８％で横ばいとなり、コア指数は３．５％へと鈍化した。いずれも加速が予想されていた市場予想に反しての結果で、英中銀の利下げ期待が台頭している。



また、１１月に発表の秋季予算まではポンドの上昇余地は限られるという。英政府の予算案は１１月２６日に発表予定で、財政健全化を目的とした緊縮的な措置が盛り込まれる見通し。



GBP/USD 1.3334 GBP/JPY 204.00 EUR/GBP 0.8730



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

