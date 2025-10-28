日経225先物：28日2時＝120円安、5万470円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円安の5万470円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては42.32円安。出来高は6425枚となっている。
TOPIX先物期近は3325ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.05ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50470 -120 6425
日経225mini 50460 -130 108760
TOPIX先物 3325 -6.5 7904
JPX日経400先物 29970 -90 538
グロース指数先物 728 -2 138
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3325ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.05ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50470 -120 6425
日経225mini 50460 -130 108760
TOPIX先物 3325 -6.5 7904
JPX日経400先物 29970 -90 538
グロース指数先物 728 -2 138
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース