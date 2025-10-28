　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円安の5万470円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては42.32円安。出来高は6425枚となっている。

　TOPIX先物期近は3325ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.05ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50470　　　　　-120　　　　6425
日経225mini 　　　　　　 50460　　　　　-130　　　108760
TOPIX先物 　　　　　　　　3325　　　　　-6.5　　　　7904
JPX日経400先物　　　　　 29970　　　　　 -90　　　　 538
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　　-2　　　　 138
東証REIT指数先物　　売買不成立

