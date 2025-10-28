沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）第4話の出演ゲストは円井わん。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）で、主人公・トキ（髙石あかり）の幼なじみ・野津サワを演じていることでお馴染みだ。放送を受けてSNSでは「おサワちゃん」と反応する視聴者が多く見受けられた。

円井にとって、今作が月9ドラマ初出演。円井が演じるのは、国際NPO法人「ヒューマン・フューチャー・ブリッジ」の職員で経理担当の宮崎絵里子。同法人は過去に寄付金を犯罪組織に流したという疑惑で、捜査二課が動いた経緯があった。DICTでは清水紗枝（黒島結菜）が法人の寄付金の流れを調査。二宮奈美（沢口靖子）と掛川啓（金田哲）が直接、宮崎と対面することで、端末が監視されているのではないかという疑いが持ち上がる。

職員・与田健二（佐藤岳人）が殺害される事件が発生しており、もし警察に寄付金のことを話したら、自身も殺されてしまう――。恐怖に怯える宮崎に優しく手を差し伸べたのが、奈美だった。監視のことを察し、奈美は直筆の手紙で根気よく宮崎とコンタクトを取っていく。徐々に疲弊していく宮崎は息子に背中を押される形で、奈美に助けを求めた。

『ばけばけ』では、トキのことをありのまま受け入れ支えていくポジションにあるが、今回の『絶対零度』では震え慄く、まるで別の表情を見せている。息子に心配され折り鶴を渡されるシーンでは、安堵した顔で「大丈夫、大丈夫よ」と息子を抱きしめるが、その姿が『ばけばけ』で“取り乱す”トキの背中をさする場面と重なった。異なるのは、『絶対零度』での母としての強さを芝居に込めていることだ。円井は「主演の沢口さんが初日から温かく迎えてくださり、安心して絵里子として生きることができました」とコメントしているが、その関係性はまるで奈美と宮崎のようである。

第4話では山内徹（横山裕）が容疑者と激突するアクションも展開。ナイフを振るう犯人に拳を構えて対峙した末の激しい格闘シーンや抵抗する犯人を投げ倒して捕える場面など。今シーズンでは初めてと言える山内のアクションシーンとなったが、前シーズンでの活躍ぶりを振り返るとまだまだ期待したいところではある。

一方、総理の娘・桐谷カナ（白本彩奈）はスコット（樋口幸平）と海外へと飛び立とうとしていた。そのことをすでに掴んでいる佐生（安田顕）だったが、総理の桐谷（板谷由夏）には報告をせず。弱みを握っている、ということなのだろうか。

第5話では、奈美が突如拉致されるというまさかの展開に。11年前の奈美と桐谷との最初の出会いも描かれ、本筋のストーリーが大きく動いていきそうだ。

（文＝渡辺彰浩）