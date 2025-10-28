ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２０６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:20）（日本時間00:20）
ダウ平均 47413.31（+206.19 +0.44%）
ナスダック 23559.34（+354.47 +1.53%）
CME日経平均先物 50505（大証終比：-85 -0.17%）
欧州株式27日GMT15:20
英FT100 9656.80（+11.18 +0.12%）
独DAX 24254.18（+14.29 +0.06%）
仏CAC40 8244.90（+19.27 +0.23%）
米国債利回り
2年債 3.512（+0.032）
10年債 4.022（+0.021）
30年債 4.595（+0.002）
期待インフレ率 2.307（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.629（+0.003）
英 国 4.412（-0.020）
カナダ 3.075（-0.010）
豪 州 4.183（+0.041）
日 本 1.666（+0.014）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.96（+0.46 +0.75%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3988.40（-149.40 -3.61%）
ビットコイン（ドル）
115068.81（+1734.75 +1.53%）
（円建・参考値）
1761万1281円（+265503 +1.53%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
