NY株式27日（NY時間11:20）（日本時間00:20）
ダウ平均　　　47413.31（+206.19　+0.44%）
ナスダック　　　23559.34（+354.47　+1.53%）
CME日経平均先物　50505（大証終比：-85　-0.17%）

欧州株式27日GMT15:20
英FT100　 9656.80（+11.18　+0.12%）
独DAX　 24254.18（+14.29　+0.06%）
仏CAC40　 8244.90（+19.27　+0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.512（+0.032）
10年債　 　4.022（+0.021）
30年債　 　4.595（+0.002）
期待インフレ率　 　2.307（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.629（+0.003）
英　国　　4.412（-0.020）
カナダ　　3.075（-0.010）
豪　州　　4.183（+0.041）
日　本　　1.666（+0.014）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.96（+0.46　+0.75%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3988.40（-149.40　-3.61%）

ビットコイン（ドル）
115068.81（+1734.75　+1.53%）
（円建・参考値）
1761万1281円（+265503　+1.53%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ