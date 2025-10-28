きょうもユーロドルは小幅ながらも買い戻しの動きを継続しており、２１日線が控える１．１６ドル台半ば付近に上昇する場面も見られた。今週は重要イベントが盛りだくさんで様子見の雰囲気が強い。ＥＣＢ理事会も３０日木曜日に予定されているが、ＥＣＢはすでに利下げサイクルを終了させており、変化はないものと見られている。



ユーロ圏にとって気掛かりなのはインフレ以上に景気の先行きだが、本日は１０月の独Ｉｆｏ景況感指数が発表になり、前月の８７．７から８８．４へ上昇していた。これを受けてエコノミストからは、ドイツ経済は最悪期を脱しつつある可能性があるとの指摘が出ている。今回のＩｆｏは先週発表のＰＭＩの上昇と一致しており、今後数四半期にかけてドイツ経済が改善を示すとの見方と整合的だという。



最近のドイツ経済の実態を正確に把握するのは、様々なデータが入り混じっているため難しいが、ここ数カ月はすべての調査指標が改善しており、さらに財政刺激策の効果により、２０２６年にも追加的な上昇が見込まれるという。



EUR/USD 1.1640 EUR/JPY 178.23 EUR/GBP 0.8733



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

