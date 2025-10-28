ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２６６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 47473.68（+266.56 +0.56%）
ナスダック 23580.86（+375.99 +1.62%）
CME日経平均先物 50515（大証終比：-75 -0.15%）
欧州株式27日GMT16:08
英FT100 9634.00（-11.62 -0.12%）
独DAX 24295.34（+55.45 +0.23%）
仏CAC40 8233.26（+7.63 +0.09%）
米国債利回り
2年債 3.507（+0.028）
10年債 4.006（+0.006）
30年債 4.578（-0.015）
期待インフレ率 2.302（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.619（-0.007）
英 国 4.404（-0.028）
カナダ 3.065（-0.020）
豪 州 4.183（+0.041）
日 本 1.666（+0.014）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.54（+0.04 +0.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4003.90（-133.90 -3.24%）
ビットコイン（ドル）
115250.19（+1916.13 +1.69%）
（円建・参考値）
1764万1347円（+293302 +1.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
