NY株式27日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　47473.68（+266.56　+0.56%）
ナスダック　　　23580.86（+375.99　+1.62%）
CME日経平均先物　50515（大証終比：-75　-0.15%）

欧州株式27日GMT16:08
英FT100　 9634.00（-11.62　-0.12%）
独DAX　 24295.34（+55.45　+0.23%）
仏CAC40　 8233.26（+7.63　+0.09%）

米国債利回り
2年債　 　3.507（+0.028）
10年債　 　4.006（+0.006）
30年債　 　4.578（-0.015）
期待インフレ率　 　2.302（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.619（-0.007）
英　国　　4.404（-0.028）
カナダ　　3.065（-0.020）
豪　州　　4.183（+0.041）
日　本　　1.666（+0.014）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.54（+0.04　+0.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4003.90（-133.90　-3.24%）

ビットコイン（ドル）
115250.19（+1916.13　+1.69%）
（円建・参考値）
1764万1347円（+293302　+1.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ