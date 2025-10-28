ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 永定河のほとりで週末を満喫 北京市 永定河のほとりで週末を満喫 北京市 永定河のほとりで週末を満喫 北京市 2025年10月28日 1時9分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、永定河畔にある「永定河集」。（北京＝新華社記者／張晨霖） 【新華社北京10月27日】中国北京市石景山区の複合施設「永定河集」は週末になると多くの観光客でにぎわう。訪れた人々は市場や石景山を巡り、永定河畔を散策して秋の一日を満喫する。２６日、永定河畔にある「永定河集」で遊ぶ子ども。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、永定河畔にある「永定河集」。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、永定河畔にある「永定河集」でくつろぐ観光客。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、永定河畔を散策する観光客。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、永定河畔にある「永定河集」でくつろぐ観光客。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、石景山功碑閣の展望台から永定河を眺める観光客。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、永定河畔にある「永定河集」。（北京＝新華社記者／張晨霖） リンクをコピーする みんなの感想は？