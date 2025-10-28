【今日の献立】2025年10月28日(火)「豚肉のしゃぶしゃぶ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のしゃぶしゃぶ」 「貝柱の炊き込みご飯」 「カブのシンプルソテー」 の全3品。
主役の豚肉はもちろん、シャキシャキッとした白ネギやエノキもおいしい鍋！ 優しい風味のご飯を添えて。
【主菜】豚肉のしゃぶしゃぶ
野菜を豚肉で巻いて召し上がれ！
調理時間：20分
カロリー：385Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
油揚げ 1/2~1枚
白ネギ 1~2本 春菊（菊菜） 1束
エノキ 1袋
＜だし＞
水 1500ml
昆布 (10cm角)2枚
酒 大さじ2
ポン酢しょうゆ 適量 七味唐辛子 適量
白髪ネギの作り方:白ネギは長さ5cmに切る。縦に切り込みを入れて1枚に開く。縦細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。
春菊は茎のかたい部分から葉を摘み取り、きれいに水洗いし、長い場合は長さを半分に切る。エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。
＜だし＞を取る。土鍋に水と昆布を入れ、弱めの中火にかける。煮たつ直前に昆布を取り出し、酒を加える。
2. 豚肉は箸ではさんで＜だし＞に入れ、泳がせるように動かし、肉の色が変わったら、ポン酢しょうゆにつけて食べる。お好みで七味唐辛子をかけて下さい。
白ネギやエノキを豚肉で巻いてもおいしいですよ。
【主食】貝柱の炊き込みご飯
貝柱からでる旨味がおいしい炊き込みご飯です。
調理時間：1時間
カロリー：451Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
もち米 1/2合
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
塩 小さじ1/3~1/2
貝柱 (水煮缶)1缶(65g)
ショウガ (みじん切り)1片分
ミツバ (刻み)1/4束分
2. 炊き上がったら10分そのままで蒸らす。ミツバを加えて全体に軽く混ぜ合わせ、器に盛る。
【副菜】カブのシンプルソテー
弱火でじっくり焼きましょう。バルサミコ酢がサッパリとおいしい一品です。
調理時間：15分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
塩コショウ 少々
バルサミコ酢 少々
オリーブ油 小さじ2~3
