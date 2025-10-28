プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のしゃぶしゃぶ」 「貝柱の炊き込みご飯」 「カブのシンプルソテー」 の全3品。
主役の豚肉はもちろん、シャキシャキッとした白ネギやエノキもおいしい鍋！　優しい風味のご飯を添えて。

【主菜】豚肉のしゃぶしゃぶ
野菜を豚肉で巻いて召し上がれ！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：385Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

豚肉  (しゃぶしゃぶ用)250g
油揚げ  1/2~1枚
白ネギ  1~2本 春菊（菊菜）  1束
エノキ  1袋
＜だし＞
  水  1500ml
  昆布  (10cm角)2枚
  酒  大さじ2
ポン酢しょうゆ  適量 七味唐辛子  適量

【下準備】

白ネギは長さ5cmの白髪ネギにする。 油揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ


白髪ネギの作り方:白ネギは長さ5cmに切る。縦に切り込みを入れて1枚に開く。縦細切りにして水に放ち、軽くもみ洗いして水気を絞る。
春菊は茎のかたい部分から葉を摘み取り、きれいに水洗いし、長い場合は長さを半分に切る。エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。
＜だし＞を取る。土鍋に水と昆布を入れ、弱めの中火にかける。煮たつ直前に昆布を取り出し、酒を加える。

©Eレシピ



【作り方】

1. 土鍋の＜だし＞を煮たてて具を入れ、火の通ったものからポン酢しょうゆにつけて食べる。白ネギはサッと＜だし＞に通しても、そのままでもOKです。

©Eレシピ


2. 豚肉は箸ではさんで＜だし＞に入れ、泳がせるように動かし、肉の色が変わったら、ポン酢しょうゆにつけて食べる。お好みで七味唐辛子をかけて下さい。

©Eレシピ


白ネギやエノキを豚肉で巻いてもおいしいですよ。

【主食】貝柱の炊き込みご飯
貝柱からでる旨味がおいしい炊き込みご飯です。

©Eレシピ


調理時間：1時間
カロリー：451Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

お米  1合
もち米  1/2合
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ1
  塩  小さじ1/3~1/2
貝柱  (水煮缶)1缶(65g)
ショウガ  (みじん切り)1片分
ミツバ  (刻み)1/4束分

【下準備】

お米、もち米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。

©Eレシピ



【作り方】

1. 炊飯器に洗ったお米ともち米、＜調味料＞の材料、貝柱(汁ごと)を加え、通常に炊く時の分量線まで分量外の水を加える。ショウガを加えてひと混ぜし、スイッチを入れる。

©Eレシピ


2. 炊き上がったら10分そのままで蒸らす。ミツバを加えて全体に軽く混ぜ合わせ、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】カブのシンプルソテー
弱火でじっくり焼きましょう。バルサミコ酢がサッパリとおいしい一品です。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：59Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カブ  1~2個
塩コショウ  少々
バルサミコ酢  少々
オリーブ油  小さじ2~3

【下準備】

カブは皮ごときれいに水洗いし、食べやすい大きさのくし切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を弱火で熱し、カブを並べ入れて両面焼き色がつくまでじっくり焼き、塩コショウを振る。器に盛り、バルサミコ酢をかける。

©Eレシピ