10月27日放送の『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』（カンテレ・フジテレビ系）第3話では、樹（草磲剛）と真琴（中村ゆり）の距離が縮まる出来事があった。

参考：草磲剛「縁も作品も全部がつながっている」 『いいひと。』から『終幕のロンド』に至るまで

発端は子ども同士のいじめだった。ある朝、樹の長男の陸（永瀬矢紘）が腹痛を訴える。陸は同級生からいじめを受けていたが、そのことを樹に黙っていた。小学校に読み聞かせに来ていた真琴は、陸がいじめられているところに出くわした。そのとき陸に話した言葉が新たな火種をまくことになった。

自分がされて嫌なことは人にはしない。第3話では、この格言がキーワードになった。樹に言われたとおり、いじめられてもやり返さない陸に、真琴はやり返していいと教える。次にいじめられたとき、陸はいじめっ子にケガをさせてしまった。学校に呼び出された樹は、真琴からいじめを知っていて放置したのかと責められる。大人も子どもの世界も正論は通用しない。ひとり親家庭の子どもは「正論と世界との矛盾を小さな体で全部背負ってしまう」。それでもいいのか、親の押し付けではないのかと。

第3話では、異なる親子の形が描かれていた。真琴とこはる（風吹ジュン）は、こはるが真琴に自身の病気を秘している。それは、娘の負担になりたくない「母親の意地」で、母子家庭でつらい思いをしてきた母の「死ぬときくらいは誰にも干渉されたくない」という思いの発露でもあった。

ゆずは（八木莉可子）と母・真理奈（雛形あきこ）は、親が子どもに依存する関係で、ゆずはわかっていても手を切ることができない。ゆずはの嗅覚障害は、真理奈と因縁がありそうである。磯部（中村雅俊）は自殺した息子・文哉（米田惠亮）の死が、興味本位のニュースになることを望まなかった。

鳥飼父子の場合は、父の樹が陸を厳しく育てている。あえて正論を教えるのは「矛盾や理不尽に流されない力」を身に付けるため。正論を知らなければ、矛盾や理不尽を理解することはできない。樹の言っていることはもっともで、今は理解できなくても、息子の人生にとって大事なことを教えている。その反面、真琴が言うように、かえって子どもがつらい目に遭う場合もある。

そこに決まりきった答えがあるわけではないけれど、向き合うことが重要だと感じた。今作は、遺品整理に携わる主人公を介して、“死”という現実に対峙する人々のドラマを描く。死が生の終着点で総決算であるなら、それまでどのように生きてきたかが、死に臨む態度に影響するはずだ。世界と対峙することは、最終的に死と向き合うことと言い換えることができる。

親の死は、親子の関係を見つめ直す機会でもある。真琴とこはるは、本心を言えずにすれ違ったまま、最期の瞬間に向かって歩んでいる。あえて言わないこともあって、それは母から娘へ、また娘から母に対する愛情そのものといえる。娘に責められながら、死という強大な相手を前にして、一人で逝こうとする母親の厳しさと優しさが沁みた。

母と娘は同じ景色を見て、互いの目に互いの姿が映っている。相手の気持ちを知ることはできない。けれども、一緒にいたいと感じるのは親子だから。樹が真琴に「きっとお母様も同じ思い」と言うのは決して間違いとは言えない。

待つこと。その時間は長くない。それは生前整理が終わるまでの時間、ペットボトルを飲み終えるための時間として示される。沈黙を受け止め、言葉にならない思いをすくい取ることは、刻々と迫る最後の瞬間に私たちができることを逆説的に明らかにしていた。派手な出来事が起こるわけではないが、生と死という大きな物語を静かに紡ぐ。『終幕のロンド』はそういうドラマだ。

（文＝石河コウヘイ）