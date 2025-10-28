広瀬すず“5つの異なる旅”演じた新CM「あまりない経験でした」
女優の広瀬すず（27歳）が、新アンバサダーに起用された衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン アロマリッチ」の5つの香りを“旅”で表現。10月28日、新キービジュアルおよび、香調別コンセプトムービーを公開した。
テーマは5つの香りと共に旅をする「Aroma Trip」。香調別コンセプトムービーでは“旅”を通じて、移り変わる5つの気分に合わせた「ソフラン アロマリッチ」の5つの香りの特徴を、広瀬の自然体な表情で描いている。
今回、香りによって変化する5つの気分を演じ分けた広瀬。撮影では、それぞれの香りと気分に合わせて、表情や仕草・歩き方まで、一つの撮影の中で5つの異なる旅を演じるために、監督との確認を細かく行っており、広瀬の演技に対するこだわりが見えた。5つのシーンごとにヘアメイクやファッション、セットの装飾もガラッと変わる撮影環境でも、広瀬は楽しみながら常に笑顔。終始明るい雰囲気の撮影となった。
撮影後のインタビューで広瀬は「一人の自由な楽しい時間をいろいろな気分で演じ分けることが、あまりない経験でした」とコメント。そして「特にヘアメイクやファッションを香りに合わせて変えていくのが、女子としてすごく楽しい撮影でした」と語っている。
テーマは5つの香りと共に旅をする「Aroma Trip」。香調別コンセプトムービーでは“旅”を通じて、移り変わる5つの気分に合わせた「ソフラン アロマリッチ」の5つの香りの特徴を、広瀬の自然体な表情で描いている。
撮影後のインタビューで広瀬は「一人の自由な楽しい時間をいろいろな気分で演じ分けることが、あまりない経験でした」とコメント。そして「特にヘアメイクやファッションを香りに合わせて変えていくのが、女子としてすごく楽しい撮影でした」と語っている。