アメリカのトランプ大統領が27日夕方、6年ぶりに来日、皇居で天皇陛下と面会しました。この面会では、ドジャースの大谷選手や山本選手の話も話題に。トランプ氏は別れの際、陛下を指さし「グレイトマン」と繰り返しました。

27日、東京都内は物々しい空気に包まれていました。

喜入友浩キャスター

「不審物でしょうか、警察官が荷物のまわりに集まっています。そして無線で何か連絡をしているようです。こうした荷物一つ一つにも確認作業が行われています」

この荷物は不審物ではありませんでしたが、警備にはおよそ1万8000人があたり、厳戒態勢が敷かれました。

40代

「近くに住んでいるが、こんなに人が集まっていることもなくて、警察の人もすごく多くてかなりビックリしている。でもわくわくもしている。トランプさんを見られるのが」

小学1年の男の子も、学校が終わって駆けつけました。

小学1年生

「（Q.きょうは何を見に）トランプさんの車を見に来ました」

「（Q.どんな車だと思う）新しい車」

「（Q.何色）白かな」

「（Q.トランプ氏はどんなイメージ）おじいさんみたいな…」

そのトランプ大統領。午後5時すぎ、「エアフォースワン」で羽田空港に到着しました。6年ぶりの来日です。

このあと大統領専用のヘリコプター「マリーンワン」に乗り換え、東京・都心へ。さらに、「ビースト＝野獣」と呼ばれる重装甲リムジンに乗って皇居へ向かいました。

その間、交差点では人も車も通行止めに。トランプ大統領の車列の通過を待ちます。

そして…

喜入友浩キャスター

「車列が見えてきました。道路横幅いっぱい使って、かなり長いですね。赤、青の光を灯しながら今、大統領を乗せたとみられる車両が西麻布の交差点に向かってきました。日本とアメリカの国旗、そして2台目に乗っているんでしょうか。今、後部座席に見えましたね。沿道から手を振って大きな声をかける方もいらっしゃいました」

沿道では多くの人がスマホなどのカメラを一斉に向けます。トランプ大統領は沿道に向かって手を振る姿も見られました。

一時間半ほど待っていたというあの小学生は…。

小学1年生

「疲れた。（Q.結構待った？）うん」

「（Q.見つけられた？）うん」

「（Q.どうしてトランプさんの車とわかった？）だってさ、絶対旗ついているし、あれでしょと思って」

午後6時半すぎ、皇居・御所に到着したトランプ氏。天皇陛下との面会に臨みました。

アメリカ トランプ大統領

「お会いできて光栄です」

「再びお会いできて嬉しいです」

握手をしながら英語で挨拶を交わした2人。その後も通訳を介さず、和やかな雰囲気で御所の中へと入りました。

宮内庁によりますと、2人はおよそ30分間にわたって懇談。この中でトランプ氏は…。

アメリカ トランプ大統領

「安倍元総理と強い信頼関係を構築して、日米の関係は良好でした。新しい総理のもとで日米関係をさらに強化していきたい」

メジャーリーグも話題に上ったといい、陛下が「大谷選手を高く評価する発言をしていることが嬉しいです」と伝えると、トランプ氏は…。

アメリカ トランプ大統領

「大谷は確かにすごい。しかし、この前のドジャースの試合では日本のピッチャーも良かった」

午後7時すぎ、陛下とともに御所から出てきたトランプ氏。写真撮影の際には…。

アメリカ トランプ大統領

「グレイトマン。グレイトマン」

御所を離れる際、トランプ氏は車の中から親しげな様子で片手をあげ、陛下は手を振って見送られました。

トランプ氏の来日を受け、27日夜、東京スカイツリーはアメリカの「星条旗」を示す青・白・赤にライトアップ。東京タワーも同じ色に彩られ、“歓迎ムード”が演出されました。

27日から3日間の予定で日本に滞在するトランプ氏。28日の午前中には高市総理との首脳会談が予定されています。

午後には大統領専用ヘリの「マリーンワン」に高市総理と同乗し、アメリカ海軍横須賀基地に移動。共に空母を視察する予定で、日米同盟の強固さをアピールする狙いです。

トランプ氏が前回、来日したのは2019年。その際には、ゴルフを堪能。

夜には炉端焼き店を訪れるなど、終日、安倍元総理が歓待。親密ぶりをアピールしました。

アメリカ トランプ大統領（2019年）

「私たちは素晴らしい時間を過ごしている」

今回の会談を前に、日本へ向かう大統領専用機の中でトランプ氏は。

アメリカ トランプ大統領

「（高市総理は）私の友人・安倍晋三の盟友だった。2人はとても親しく、思想的にも近かったと思う。とてもうまく行くだろう。日本とアメリカの関係に大いに役立つ。（高市総理は）素晴らしいだろう」

一方、高市総理は26日。

高市総理

「（トランプ氏が）日本に来る、私に会うことを楽しみにしておられるというような話も伺いましたので、大切な同盟国との関係を強化していきたいと思っております」

日本側はお土産として、金箔のゴルフボールや安倍元総理が使っていたゴルフクラブを贈ることを検討しています。

28日の会談でトランプ氏は日本にどんな要求を突きつけるのでしょうか？