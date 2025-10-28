午後の紅茶が横浜赤レンガ倉庫に初登場♡冬限定の紅茶メニューを堪能して

寒い冬の訪れとともに、心もほっと温まる紅茶の季節がやってきました。紅茶飲料売上本数No.1ブランド「午後の紅茶」が、2025年11月21日（金）から12月25日（木）までの期間、「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」に初出店します。今年のテーマは“ホワイトクリスマス”。会場では、この時期だけのオリジナルティードリンクやフードが勢ぞろいし、冬の街を彩る幻想的な空間で、紅茶の幸せを五感で楽しめます♡

午後の紅茶×横浜赤レンガ倉庫の限定カフェが登場

今年16回目を迎える「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」に、午後の紅茶が初登場！ホワイトクリスマスをイメージした限定メニュー全9種類を販売します。

ラインナップは、上品な見た目が魅力の「メリーホワイトミルクティー」、スパイス香る「ウィンターチャイ＜ジンジャー＆スパイス＞」、そしてホットワインを思わせる「ホリデーフルーツティー」（ノンアルコール）など全7種類のティードリンク。

さらに、「アールグレイ ティーチュロス」など、甘く香ばしい紅茶スイーツも登場します♪

限定ショップでは、好みのティードリンクに＋900円で「午後の紅茶」オリジナルマグカップをセットにできる特別メニューも。

数量限定のため、早めの来場がおすすめです。ドリンクは「キリン 午後の紅茶 ミルクティー」または「ストレートティー」をベースに使用し、専用の紙コップで提供。

飲み終わった後のカップはお持ち帰り可能で、思い出のひとときにもぴったり♡マグカップはセット販売限定となりますのでご注意を。

開催概要とアクセス情報

「Christmas Market in横浜赤レンガ倉庫」は、2025年11月21日（金）～12月25日（木）の計35日間開催。

会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク（神奈川県横浜市中区新港1-1）

営業時間：11月21日（金）17:00～21:00／11月22日～12月5日 11:00～21:00／12月6日～12月25日 11:00～22:00（L.O. 各30分前）

入場料：500円～（※入場日・チケット種別により異なります）

チケット販売は11月7日（金）12:00より開始予定です。詳細は特設サイトをご確認ください。

冬のひとときに寄り添う、午後の紅茶のぬくもり

寒い季節にこそ、心をほぐす一杯の紅茶が嬉しいもの。今回の「午後の紅茶」限定ショップでは、冬らしい香りと味わいに包まれながら、特別な時間を楽しめます。

クリスマスマーケットの幻想的な光の中で、大切な人と過ごすひとときにぴったりな癒しのティータイムをどうぞ♡ この冬は「午後の紅茶」で、心まで温まるホリデーを。