先日、1週間サウジアラビアへ渡航する機会がありました。乗り継ぎ1回、合計搭乗時間はなんと15時間という、なかなか長時間のフライトです。

これだけ長時間のフライトであれば、なるべく快適に過ごせるような飛行機を選びたいところですが、手配していただいた航空券での渡航だったため、往復ともにパーソナルモニターのない便に乗ることになりました。

機内で寝る時間を加味してもおよそ9時間ほどは起床した状態で過ごすことになるため、少しでも有意義に過ごしたい……ということで、iPad miniを個人モニター代わりに使うことに。

最近はスマートフォンやタブレットを固定できるスタンドにも種類が増えているため、今回は機内のテーブルなどに固定できる「クランプ式MagSafeスタンド」を購入してみました。

Lamicallのクランプ式MagSafeスタンドを購入

購入したのは、Lamicallというメーカーから発売されているMagSafeスタンド。同じような製品はサードパーティー各社からされていますが、今回はお試しということで比較的安価なものを買ってみました。

MagSafeスタンドということで、基本的にはiPhone 12以降の製品を取り付けることが想定されていますが、他社スマートフォンやタブレットも固定できるように後付式のMagSafeリングも付属しています。

両面テープ式のMagSafeリングが付属する

簡易的なスタンドもあり、デスク等にも置ける

実際に往復の機内でスタンドを使ってみましたが、クランプで各所に取り付けるタイプのため、場所を選ぶことなく設置・固定できるのが魅力でした。

厚さ4cmまでの板に固定できるため自由度が高い

航空会社や飛行機によってテーブルの厚みは変わりますが、クランプは厚さ4cmまでに対応しているため、ほとんどのテーブルに対応できるでしょう。

磁力の耐荷重も約1800gと強力で、スマートフォンのみならず、今回筆者が試したようにiPad mini程度のタブレットであれば余裕で固定できます。

スタンドの角度こそ重さによって緩む可能性はありますが、こちらも付属の六角レンチで硬さを調節すれば問題ありませんでした。

スタンドの硬さを調整すれば重量級のタブレットも固定できる

もちろんクランプ式のため、飛行機に限らずさまざまな場所に取り付けることも可能。滞在期間中はホテルのテーブルに設置し、iPhoneやiPadなどを見やすい位置で固定できるようにしていました。

テーブルに固定してホテルでのコンテンツ消費にも活用

1週間という短い期間の使用でしたが、どこにでもiPhoneやiPadを固定できたことで、飛行機内はもちろんホテル内でも快適な時間を過ごすことができました。新幹線や自宅など幅広いシーンで使えるアイテムなので、一つ持っておくと便利でしょう。

製品名 発売元 実売価格 クランプ式MagSafeスタンド Lamicall 2599円